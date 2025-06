Etna, crolla parte di un cratere: nube eruttiva alta chilometri. Foto e video

Una nube di fumo altissima si è alzata dall’Etna, per chilometri, e ha portato anche a un’allerta rossa per i voli dell’aeroporto di Catania. A provocarla, come fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata una nuova attività stromboliana nel cratere di sud-est.

Etna, il crollo sul vulcano

🌋 Il momento della colata piroclastica nel versante sud-est dell'Etna ripreso dalla telecamera di Santa Venerina della Protezione Civile Regione Sicilia.



Nel secondo video, di Mario Denaro, la fuga degli escursionisti e dei visitatori della direzione della colata. pic.twitter.com/LvBrnS3OVS — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 2, 2025

Il flusso piroclastico sarebbe stato prodotto da un crollo di materiale del fianco settentrionale del cratere, avvenuto in mattinata dopo l’intensa attività eruttiva notturna. Si sono generate anche nuove abbondanti fontane di lava. Tutto avviene nelle arre sommitali del vulcano, tra 2800 e 2900 metri, lontano dai centri abitati, anche se la nube di fumo è visibile da grande distanza.

“Situazione sotto controllo”

“Ho sentito l'Ingv, è tutto normale e sotto controllo” ha detto alle 14 il sindaco di Catania, Enrico Trantino. “Non c'è alcuna criticità, è un fenomeno che si ripete e, alla luce del monitoraggio del vulcano, già previsto. È la nostra montagna, che ormai abbiamo iniziato a conoscere in ogni sua manifestazione”.

Anche il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, fa sapere che sta "seguendo tramite la Protezione civile regionale l'evoluzione della situazione sull'Etna" e che ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che "al momento non ci sono pericoli per la popolazione”.

La fase eruttiva, la quattordicesima negli ultimi mesi, dal cratere di sud-est prosegue con forti e numerose esplosioni stromboliane, sentite fino a Catania. L'avviso per l'aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), è stato emesso al livello più alto, rosso.