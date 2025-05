Meteo, che estate sarà quella del 2025? Le tendenze con temperature fino a 45° e con fenomeni estremi

L'estate 2025 si preannuncia come una delle più calde e instabili mai registrate in Europa, con l'Italia al centro di un trend climatico sempre più preoccupante. Secondo le previsioni stagionali del Copernicus Climate Change Service (C3S), tutti i modelli indicano temperature estive superiori alla media su gran parte del continente europeo.

Meteo e temperature alte: l’Europa si riscalda più velocemente del resto del mondo

Negli ultimi decenni, l’Europa ha mostrato segnali sempre più evidenti del cambiamento climatico. Secondo i dati raccolti dai centri meteorologici europei, il continente si sta riscaldando più velocemente rispetto alla media globale. Un trend che coinvolge anche l’Italia, dove le temperature estive sono in costante aumento.

Addio Anticiclone delle Azzorre, domina il Nord-Africano

Fino agli anni ’80 e ’90, le estati mediterranee erano caratterizzate dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, più mite e stabile. Oggi, invece, a dominare la scena è l’Anticiclone Nord-Africano, molto più caldo e persistente. Questa variazione ha contribuito all’intensificarsi delle ondate di calore, trasformando ogni estate in una sfida climatica sempre più estrema.

Meteo, temperature prossime ai 45°C (o superiori) nell’estate 2025

Le previsioni per l’estate 2025 sono preoccupanti: si potrebbero raggiungere i 45 gradi, con la possibilità di superare anche questa soglia. Il record assoluto in Italia risale all’11 agosto 2021 a Floridia, in Sicilia, quando furono registrati 48,8°C, la temperatura più alta mai segnata in Europa.

Fenomeni estremi sempre più frequenti

Oltre al caldo estremo, il rischio di fenomeni meteorologici violenti cresce in parallelo. Trombe d’aria, grandinate improvvise e temporali intensi sono sempre più comuni, alimentati dall’energia termica in eccesso nell’atmosfera.

Le previsioni di Copernicus: estate rovente su tutta l’Europa

Secondo Copernicus, il programma europeo per l’osservazione della Terra, tutti i nove modelli previsionali del C3S (Copernicus Climate Change Service) indicano che l’estate 2025 sarà ben più calda della media storica. Le anomalie termiche positive interesseranno praticamente tutta l’Europa, con probabilità molto elevate rispetto ai valori climatologici.

Un’estate “normale” sarebbe ormai un’eccezione

Il nuovo normale è un’estate più calda, più lunga e più estrema. Vivere un’estate con temperature “normali” rispetto al passato è ormai un’eccezione rara, all’interno di una sequenza di estati bollenti che si susseguono anno dopo anno.