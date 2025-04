Esiste un'isola in Brasile abitata solo da serpenti (alcuni a rischio estinzione)

Si chiama Isola Queimada Grande, meglio conosciuta come Snake Island, ed l'isola del Brasile dove vivono solo serpenti. L'isola è diventata famosa in tutto il mondo come l'isola dei serpenti per la presenza di migliaia di serpenti velenosi che occupano i suoi 43 ettari.

Snake Island, l'isola dei serpenti in Brasile

L'isola dei serpenti o meglio nota come Snake Island si trova in Brasile a 35 km dalla città di Peruíbe nello Stato di San Paolo, in Brasile. Su questa isola vivono tantissime specie di serpenti: si parla di un serpente per ogni metro quadrato di Ilha da Queimada Grande. Per questo motivo l'isola brasiliana è accessibile solo scienziati e militari anche se alcuni anni fa uno youtuber è riuscito a sfuggire alle autorità brasiliane per visitare questo isolotto, ma con addosso un giubbotto antiproiettile per proteggersi dai morsi.

In realtà non esiste nessun caso documentato di morsi da parte dei serpenti ad essere umani, anzi gli studiosi e scienziati che possono accedere all'isola per studiare i serpenti hanno precisato come le specie animali non sono aggressive e non reagiscono quando vengono avvicinate dalle persone. Non solo, il veleno dei serpenti è pensato per immobilizzare gli uccelli, non i mammiferi.

Quanti serpenti ci sono sull'isola Snake Island in Brasile?

Ma passiamo ai numeri: quanti serpenti abitano l'isola di Queimada Grande soprannominata isola dei serpenti in Brasile? Dati alla mano le stime parlano di una presenza di serpenti tra i 2.000 e i 4.000. La popolazione di serpenti potrebbe essere stata più alta in passato e l'Iucn, Unione internazionale per la conservazione della natura, ha classificato come a rischio alcuni di questi serpenti. Il motivo?

In diverse occasioni si sono registrati casi di cattura illegale di serpenti per il commercio, visto che un serpente di Snake Island può valore anche 30 mila dollari. Per questo motivo è stato approvato il divieto di visita a Queimada Grande in Brasile, proprio per preservare i serpenti e le molte specie rare e a rischio estinzione presenti sull'isola.