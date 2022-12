Eruzione alle Hawaii, le immagini spettacolari del vulcano Mauna Loa. VIDEO

Il vulcano attivo più grande del mondo, il Mauna Loa situato alle Hawaii, continua a eruttare: è ormai quasi una settimana che il gigante, rimasto silenzioso per quasi quarant’anni, emette lava creando uno scenario inquietante e spettacolare allo stesso tempo. Gli esperti dell'US Geological Survey hanno però rassicurato la popolazione in questi giorni, spiegando come allo stato attuale non ci siano pericoli per gli abitanti dell’isola.

L’eruzione del vulcano Mauna Loa

Il vulcano Mauna Loa, secondo quanto riporta l’AdnKronos, non eruttava dal 1984. È considerato, per volume, il più grande vulcano attivo della Terra. Si stima che il Mauna Loa abbia iniziato la sua attività circa 700mila anni fa, e sia in parte responsabile della formazione dell'isola Hawaii. Secondo le autorità l’attuale eruzione potrebbe durare ancora una o due settimane, in base ai modelli storici dell’attività del vulcano. Per i nativi delle isole, riporta LaPresse, l’eruzione del Mauna Loa ha un profondo significato culturale.