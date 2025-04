Eruzione in Indonesia, dal Monte Semeru esplosioni e cenere - Immagini

Una nuova eruzione del vulcano Monte Semeru è stata registrata nella provincia di Giava Orientale, nell'Indonesia centrale. A comunicarlo sono stati i dipendenti di un posto di osservazione che monitorano costantemente l'attività del vulcano.

Monte Semeru, nuova eruzione del vulcano in Indonesia: la situazione

Il vulcano Monte Semeru, chiamato anche Gunung Semeru, è la montagna più alta dell'isola di Giava ed uno dei suoi vulcani più attivi in Indonesia. Conosciuto anche come Mahameru, il vulcano è molto ripido e si erge nettamente sul piano costiero della parte est di Java. Il vulcano è tornato a eruttare in Indonesia e, stando a quanto riportato dai media locali, ha emesso una colonna di cenere alta fino a 800 metri sopra il cratere, ovvero 4.476 metri sul livello del mare.

Negli ultimi giorni sono state registrate ben 54 eruzioni del vulcano Monte Semeru, durate tra i 70 e i 225 secondi, alcune accompagnate anche da terremoti. Le autorità locali hanno invitato tutti i residenti locali e i visitatori ad essere prudenti e di non avvicinarsi a meno di tre chilometri dal cratere del vulcano.

Vulcano Monte Semeru: torri di cenere e nubi roventi

Il Monte Semeru è il quarto vulcano più alto dell'Indonesia ed e la montagna più alta dell'isola di Giava. Ricordiamo che l'arcipelago indonesiano, composto da 18.000 isole, si trova nel cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico, una zona soggetta a fortissima attività sismica.

Basti pensare che in Indonesia ci sono oltre 500 vulcani, di cui circa 130 ancora attivi. L'eruzione del vulcano indonesiano Semeru avrebbe ucciso almeno 13 persone e ne avrebbe ferite decine. Le squadre di ricerca sono impegnate sul territorio a cercare altre vittime in un paesaggio ricoperto da profondi strati di cenere.

Il vulcano Semeru ha eruttato torri di cenere e nubi roventi che hanno ricoperto i villaggi vicini nella provincia di Giava Orientale, costringendo le persone a fuggire in preda al panico. Non solo, l'eruzione ha reciso anche un ponte strategico che collegava due aree del vicino distretto di Lumajang con la città di Malang e distrutto diversi edifici. Funzionari locali fanno sapere che ci sono almeno 13 morti, 98 feriti e 902 persone evacuate.