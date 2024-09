Equinozio d'autunno 2024: quando si verifica e cosa rappresenta?

Quando inizierà l'autunno meteorologico? Dopo aver dato il benvenuto alla stagione astronomica lo scorso 1° settembre, l'equinozio d'autunno 2024 darà il via ufficialmente anche a quella metereologica che segnerà la fine dell'estate.

Equinozio d'autunno 2024, al via la stagione metereologica

Lo scorso 1° settembre siamo entrati nell'autunno astronomico, mentre per dare il benvenuto ufficiale alla stagione metereologica dovremmo attendere ancora qualche giorno.

L'equinozio autunnale - che segnerà l'inizio della stagione del foliage - quest'anno sarà domenica 22 settembre alle 12:43 UTC (14:43 ora italiana). Al contrario di quanto avviene per la stagione astronomica, quella metereologica non vede una data fissa, perché viene determinata in base al calendario siderale.

L'anno siderale è il tempo che la Terra impiega per completare la sua orbita intorno al Sole, ed equivale a 365 giorni e 6 ore. Ecco perché l'equinozio d'autunno varia di anno in anno, pur essendo sempre compreso nel periodo che va dal 21 al 24 settembre. In pratica si presenta ogni volta al nuovo appuntamento con un "ritardo" di sei ore, che poi recupera ogni 4 anni con l'anno bisestile.

Cosa accade durante l'equinozio d'autunno?

Nel giorno dell'equinozio autunnale - così come in quello primaverile - le ore di luce e di buio si equivalgono in qualunque punto del Pianeta. Il termine deriva dal latino aequa nox, che significa appunto "giorno uguale alla notte".

Questa particolare caratteristica deriva dalla posizione del Sole. La nostra stella si trova infatti allo zenit all'equatore e i suoi raggi sono esattamente perpendicolari all'asse terrestre.

Abbiamo detto che in tutto il globo le ore di luce e quelle di buio si equivalgono, ma l'equinozio di settembre non rappresenta per tutti la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Ciò si verifica solo nell'emisfero boreale mentre in quello australe questo momento segna l'avvicendamento dell'inverno con la primavera.