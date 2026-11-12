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El Niño, 49 milioni di persone a rischio fame: cresce l'allarme per la crisi alimentare

In occasione della COP31, Cesvi ha evidenziato il rischio di un peggioramento della fame nel mondo, con un possibile aumento delle persone in grave difficoltà alimentare da 225 a 274 milioni in 45 Paesi.
Ambiente12 Novembre 2026 - ore 13:13 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Secondo le previsioni, entro il 2027 gli effetti di El Niño potrebbero aggravare la crisi alimentare mondiale, coinvolgendo altri 49 milioni di persone. A lanciare l'allarme è Cesvi durante la COP31, il vertice internazionale sul clima organizzato ad Antalya, in Turchia. Le stime del Programma alimentare mondiale indicano che, nei 45 Paesi già interessati da emergenze alimentari, il numero di persone in grave difficoltà potrebbe salire da 225 a 274 milioni. Si tratterebbe di un incremento del 22%, con conseguenze particolarmente pesanti per le popolazioni più vulnerabili. A rendere ancora più preoccupante la situazione è la mancanza di finanziamenti destinati a contrastare la fame nelle aree colpite dalle crisi.

El Niño, 49 milioni di persone a rischio fame

Le previsioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale segnalano un possibile forte aumento delle temperature nell'Oceano Pacifico tropicale, che tra novembre 2026 e gennaio 2027 potrebbero superare di 3,8 gradi i valori abituali. Il fenomeno dovrebbe raggiungere la massima intensità negli ultimi mesi dell'anno e potrebbe continuare fino a febbraio 2027, con una probabilità quasi certa. Le conseguenze climatiche non saranno uguali in tutte le aree del mondo e potrebbero provocare nuovi problemi per le popolazioni più esposte. Nell'Africa orientale si prevedono piogge particolarmente intense, che potrebbero causare allagamenti e gravi danni ai territori. Al contrario, l'Africa meridionale rischia di essere colpita da periodi di siccità, mettendo in pericolo le coltivazioni e la disponibilità di cibo. Questi cambiamenti potrebbero peggiorare ulteriormente le condizioni di milioni di persone, già provate dalla scarsità di risorse e dalla diminuzione degli aiuti umanitari.

L'Indice Globale della Fame 2026 evidenzia infatti che i fondi destinati a combattere la malnutrizione e ad affrontare le emergenze climatiche sono diminuiti fino a raggiungere il livello più basso dal 2016-2017. Nel corso del 2025, quasi la metà dei tagli agli aiuti internazionali, pari al 44%, ha riguardato cinque Paesi particolarmente fragili: Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Afghanistan e Sud Sudan. La riduzione delle risorse economiche rischia quindi di compromettere gli interventi necessari per proteggere le comunità più vulnerabili e garantire loro condizioni di vita dignitose. Secondo alcune stime, un'ulteriore diminuzione dei finanziamenti destinati allo sviluppo potrebbe causare 5,4 milioni di decessi in più tra i bambini di età inferiore ai cinque anni, rendendo ancora più grave la crisi umanitaria.

Tra i paesi più a rischio c'è la Somalia

La Somalia è tra le nazioni maggiormente esposte alla crisi alimentare e climatica, come dimostra il risultato di 47 punti ottenuto nell'Indice Globale della Fame 2026. Nel Paese, inoltre, il 56,5% degli abitanti soffre di denutrizione e non dispone di cibo sufficiente. Dopo aver affrontato un lungo periodo di siccità, la popolazione si trova ora a dover fronteggiare il pericolo di nuove e devastanti inondazioni. Le previsioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e del Danish Refugee Council indicano che, tra ottobre e dicembre, più di 874mila persone potrebbero essere obbligate ad abbandonare le proprie case. Per circa il 92% di questi spostamenti, la causa principale sarebbe rappresentata dalle forti piogge e dalle conseguenti alluvioni. L'emergenza rischia quindi di provocare nuovi sfollamenti, aggravando le difficoltà di famiglie già duramente colpite dalla mancanza di risorse.

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