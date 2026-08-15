Eclissi totale nel 2027: ecco quando avremo una nuova opportunità per vederla

Vi sarà una eclissi totale nel 2027? Freschi dell'esperienza vissuta il 12 agosto, siamo già alla ricerca della prossima eclissi totale di sole. Ebbene l’attesa non sarà particolarmente lunga. Basterà attendere circa un anno. L’evento sarà particolarmente interessante perché la fase di totalità, nella fascia maggiormente favorevole, potrà superare i sei minuti. La traiettoria dell’ombra attraverserà il Mediterraneo, il Nord Africa e parte della Penisola Arabica, coinvolgendo località come il sud della Spagna, il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, la Libia, l’Egitto e l’Arabia Saudita. Tra i luoghi più suggestivi per osservare l’eclissi ci saranno anche Luxor, con la Valle dei Re, e l’area delle piramidi di Giza. L’orario sarà inoltre favorevole: il fenomeno avverrà intorno a metà giornata, quando il Sole sarà alto nel cielo.

Eclissi totale 2027: dove e quando sarà visibile in Italia

L'eclissi totale 2027 di sole sarà visibile il prossimo 2 agosto 2027, ma ahimè nella maggior parte del nostro Paese sarà soltanto parziale. Il Sud d'Italia sarà però in una posizione decisamente privilegiata rispetto alle regioni settentrionali. La zona di Lampedusa sarà quella più vicina alla fascia di totalità: appena a sud dell’isola l’oscuramento arriverà infatti a sfiorare il 100%, mentre sul territorio italiano non si raggiungerà la totalità. Anche la Sicilia offrirà condizioni molto interessanti: la percentuale di Sole coperto sarà particolarmente elevata nel settore meridionale dell’isola e diminuirà progressivamente spostandosi verso nord. A Palermo, per esempio, la copertura sarà intorno al 90%, mentre nelle regioni settentrionali la porzione di disco solare oscurata sarà sensibilmente inferiore.

Quando vedremo una eclissi totale di sole in Italia? Ebbene secondo gli esperti per assistere a una vera eclissi solare totale dall'Italia, invece, bisognerà avere molta più pazienza. Occorrerà attendere, infatti, il 3 settembre 2081. Così tanto? Sì. Si tratta di eventi rari. E' bene ad esempio ricordare che l’ultima eclissi totale osservabile dall’Italia risale al 1961.

Le prossime eclissi totale di sole visibili nel mondo

Girando il mondo ci sarà la possibilità di vedere l'eclissi totale di sole anche prima del 2081. Dove occorrerà andare e quando? à

Il 22 luglio 2028 in: Australia e Nuova Zelanda

Il 25 novembre 2030 in: Sudafrica e Australia

Il 30 marzo 2033 in: Russia e Stati Uniti

Il 20 marzo 2034 in: Nigeria, Camerun, Egitto, Arabia Saudita, Iran, Afghanistan, Pakistan, India e Cina

Il 2 settembre 2035 in: Cina, Corea e Giappone

Nel 2027 e nel 2038 invece bisognerà raggiungere l'Australia o la Nuova Zelanda.