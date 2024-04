Eclissi solare oggi, lunedì 8 aprile 2024: orario e come vederla in diretta streaming

È prevista per oggi, lunedì 8 aprile 2024, l’eclissi solare totale. Si tratta di uno degli eventi celesti più belli che avranno luogo durante l'anno. Ecco di seguito dove e quando (e a che ora) si potrà assistere all’eclissi solare totale, prevista per oggi, grazie a tutte le informazioni fornite dagli esperti.

Eclissi solare oggi, 8 aprile 2024: come vederla

L’eclissi solare totale prevista per oggi, lunedì 8 aprile 2024, avrà una durata di 4 minuti e 27 secondi, e sarà visibile dal Nord America, passando per il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Gli esperti prevedono che saranno almeno 31 i milioni di persone negli Stati Uniti che assisteranno all'eclissi. Durante l'evento, la Luna nasconderà il Sole a causa della sua posizione tra la nostra stella e la Terra, con un evento di eccezionale interesse anche per la scienza. Chi assisterà all'evento vedrà il cielo improvvisamente oscurato con la corona solare sospesa nel cielo. La Luna coprirà il Sole presso Isla Socorro, a 600 km dalla terraferma messicana, intorno alle 11:07 PDT (ora locale) oggi, cioè le 20:07 in Italia.

Eclissi solare 2024: sarà visibile dall’Italia?

L’eclissi solare totale dell'8 aprile 2024 non sarà visibile dall’Italia. Per vedere un’eclissi solare (parziale) bisognerà attendere il 29 marzo 2025, oppure l’eclissi solare parziale del 12 agosto 2026. Quella prevista per oggi sarà visibile lungo il percorso va dal Texas al Maine, e inizierà sull’Oceano Pacifico meridionale. In forma parziale si potrà vedere anche nei 48 stati contigui degli Stati Uniti.

Il percorso dell’eclissi continuerà dal Messico, passando per gli Stati Uniti in Texas e l'Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Anche in Tennessee e nel Michigan. Ottimo punto di vista dalle Cascate del Niagara.

L’eclissi arriverà poi in Canada nell’Ontario meridionale e successivamente in Quebec, il New Brunswick, l’Isola del Principe Edoardo e Cape Breton. Uscirà poi dal Nord America continentale sulla costa atlantica di Terranova, in Canada, alle 17:16 NDT (ora locale).

Consigli utili per chi potrà vederla

Per godersi l'eclissi dell'8 aprile 2024, e non siete nelle zone indicate, si potrà assistere comunque all'evento grazie alla diretta in streaming. Tra i siti più indicati c'è la diretta della NASA (a questo link), o quella del The Virtual Telescope Project.