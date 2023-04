Eclissi solare ibrida, evento raro che incanta Australia e Indonesia - FOTO

Una spettacolare eclissi solare ibrida è stata ammirata in Australia e in Indonesia. Si tratta di un raro fenomeno che si verifica quando Terra, Luna e Sole si allineano alla perfezione. L'evento è stato osservato in Australia occidentale, Timor Est e in Indonesia a partire dalle 01:36 UTC di oggi, con termine alle 06:59 UTC, cambiando “veste” da eclissi anulare - a forma di anello - a eclissi totale, per poi tornare anulare.

L'eclissi solare ibrida incanta Australia e Indonesia

L'eclissi solare ibrida accade poche volte ogni 100 anni e cambia divenendo o anulare o totale e viceversa a seconda del suo percorso. In Australia, circa 20mila persone provenienti da diverse parti del mondo hanno potuto assistere a questo spettacolare e rarissimo evento astronomico, recandosi nella città di Exmouth, nella zona occidentale, considerato il miglior punto di osservazione sulla Terra.

La mancanza di nuvole ha favorito maggiormente le osservazioni. Il cielo, intorno a mezzogiorno, si è oscurato per un minuto circa, quando la Luna ha proiettato un'ombra larga ben 40 chilometri sull'area. In molti altri Paesi hanno visto semplicemente un’eclissi parziale con la Luna che ha oscurato solo una parte del Sole.

Quando si avrà un'altra eclissi solare ibrida

Henry Throop, astronomo della NASA, ha definito l'evento come sbalorditivo, "Era così nitido e luminoso", ha aggiunto. Stando alle previsioni, un'altra eclissi solare ibrida dovrebbe ripetersi nel mese di novembre 2031.