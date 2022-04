Eclissi solare 2022: dove e quando vederla il 30 aprile

Pochi giorni alla prima eclissi solare del 2022. Il fenomeno ottico-astronomico, associato al sistema "Sole-Terra-Luna", è atteso per sabato 30 aprile. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere che potranno assistere alla prima eclissi dell'anno.

Eclissi solare del 30 aprile 2022: dove vederla

Occhi puntati al cielo per l'eclissi solare. Il fenomeno, che vede proiettato un cono d'ombra sulla superficie terrestre, è previsto per il 30 aprile in una location speciale. Si tratta del Polo Sud, un luogo magico, ma questa volta l'eclissi non sarà visibile in tutto il mondo. A differenza dell'eclissi dello scorso mese, questa di aprile sarà solo parziale e visibile in pochi paesi.

Il 30 aprile ci sarà la prima eclissi solare parziale. Il fenomeno, previsto dalle ore 14.45 ora locale (le 19.45 in Italia) al Polo Sud, raggiungerà il suo punto massimo intorno alle ore 16.45 ora locale (le 21.45 in Italia). Una volta raggiunto il punto massimo di sovrapposizione, l'eclissi terminerà il suo corso due ore dopo intorno alle 18.45 con una durata totale di circa 4 ore. Attenzione: si tratta di una eclissi parziale solare, quindi la percentuale di oscuramento del sole sarà solo del 54%.

Eclissi solare 2022 sarà visibile in Italia?

L'eclissi solare parziale del 30 aprile purtroppo non sarà visibile in Italia. Una brutta notizia per i tantissimi appassionati del fenomeno che non potranno assistere all'oscuramento parziale del sole. L'eclissi, infatti, sarà visibile solo al Polo Sud e nella zona meridionale del sud America e del Pacifico sudorientale. Tra i più fortunati gli argentini che potranno godere dello spettacolo nella sua completezza. Niente da fare per l'Italia e l'Europa, ma sarà possibile seguire l'evento tramite internet con le dirette streaming.

Per gli appassionati del genere c'è un altro evento da non perdere. In concomitanza della Pasqua, domenica 17 aprile, ci sarà un altro spettacolo: la luna rosa di aprile, un fenomeno visibile in tutto il mondo. Attenzione: non ci sarà nessuna luna di color rosa visto che il nome è legato al fiore che sboccia in questo periodo dell'anno. Per gli amanti dell'eclissi però c'è una data da segnare in calendario: il prossimo 25 ottobre si terrà una nuova eclissi parziale solare visibile questa volta anche in Italia.