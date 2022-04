Luna rosa d'aprile: cos'è, quando e come vederla

Il weekend di Pasqua quest'anno coincide con un evento imperdibile per tutti gli appassionati di spettacoli celesti. Sabato 16 aprile, vigilia di Pasqua, la Luna entrerà per la prima volta dall'equinozio di primavera in fase di plenilunio. Il fenomeno, conosciuto con il nome di Luna piena rosa, sarà così protagonista del cielo d'aprile dando origine a uno spettacolo celeste mozzafiato nella notte di Pasqua.

Luna piena rosa d'aprile, perché si chiama così

La luna piena rosa d'aprile è uno dei primi eventi astronomici del 2022, e si tratta di un fenomeno che si ripete ogni anno proprio nel quarto mese dell'anno. Conosciuta anche con il nome di Pink Moon, non deve il suo nome al colore (che sarà invece bianco-argento), ma a un fiore di campo molto diffuso in America.

Il Phlox subulata, o Muschio rosa, fiorisce proprio a primavera e ha ispirato i nativi americani, che hanno così scelto di identificare la luna piena d'aprile proprio con questo termine. Come spesso accade però, la luna piena assume nomi diversi a seconda delle zone, e nel caso di quella di aprile si parla anche di luna piena del pesce, luna piena dell'erba germogliante e luna piena dell'uovo.

Luna rosa d'aprile 2022, non sarà una Superluna

La luna piena che brillerà nel cielo d'aprile nella notte tra sabato 16 e domenica 17 non sarà una Superluna. Questo fenomeno, che permette di ammirare il satellite nelle sue massime dimensioni infatti, si verifica solo quando il plenilunio coincide con il posizionamento della Luna al perigeo, ovvero nel punto della sua orbita più vicino alla Terra.

Lo scorso anno questo evento si era verificato proprio con la luna piena di aprile, originando così una Superluna rosa. Per poter assistere al fenomeno della Superluna quest'anno bisognerà attendere il 14 giugno. La luna rosa d'aprile 2022 non sarà quindi una Superluna, anche se promette comunque spettacoli mozzafiato a tutti gli appassionati astrofili.

Come osservare la luna rosa d'aprile 2022

Osservando il calendario lunare scopriamo che la quarta luna piena del 2022 sorge sabato 16 aprile alle 20.55. Per ammirare al meglio lo spettacolo celeste consigliamo di attendere quindi fino a dopo il tramonto, che avverrà alle ore 20.00. La luna piena rosa d'aprile raggiungerà il suo massimo splendore alle 20.55 della vigilia di Pasqua e, in caso di condizioni climatiche favorevoli, sarà possibile ovviamente osservare il plenilunio anche a occhio nudo.