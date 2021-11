Eclissi di Luna "parziale" a novembre 2021: quando, come e dove vederla

Foto di StockSnap da Pixabay

Quando, come e dove vedere l'eclissi di Luna "parziale" attesa nella seconda metà di novembre 2021? Pronti a tenere il naso all'insù a lungo, non solo per la cometa Leonard, ma anche per quella che a quanto pare sarà l'eclissi di Luna parziale più lunga degli ultimi cento anni?

Eclissi di Luna parziale, chi riuscirà a scorgerla: quando e come vederla

Il 19 novembre 2021 si attende una eclissi di Luna parziale. A vederla nitidamente sarà soprattutto la popolazione del Nord America e dall'Oceano Pacifico. Più difficile - se non quasi impossibile - sarà, invece, poter ammirare tale fenomeno da altri Paesi - Italia compresa.

L'eclissi inizierà poco dopo le 7:00 del mattino - ora italiana - con l'ingresso della Luna in quella che in gergo viene denominata zona di penombra. Si tratta cioè della parte più esterna del cono d'ombra che la Terra proietta nello spazio. Il picco arriverà intorno alle ore 10:00. Peccato che in Italia sarà ormai pieno giorno. La fine dell’eclissi è prevista per le 11:47. La Luna uscirà dalla penombra completamente per le 13:03.

Nessuno in Italia potrà guardare l'eclissi di Luna parziale più lunga degli ultimi cento anni? Non si devono perdere le speranze. Esperti e studiosi annunciano che, tempo permettendo, grazie a un po' di penombra si potrà intravedere all'alba dalle regioni di Nord e su parte di quelle del Centro, specie dal medio Tirreno. Fra le regioni più fortunate vi sono sicuramente: l’alta Toscana e un pezzettino di Sardegna.

Tutti gli altri? Grazie alle moderne tecnologie, chi vorrà comunque assistere all'eclissi di Luna parziale potrà controllare la Luna via internet su varie piattaforme online che trasmetteranno in diretta l'affascinante fenomeno.

Chi potrà ammirarla dal vivo e non su internet non dovrà utilizzare attrezzature particolari. A differenza di un’eclissi solare, infatti, l’eclissi lunare non richiede particolari protezioni e chiunque può osservarla tranquillamente ad occhio nudo. Gli studiosi consigliano ai più scrupolosi di utilizzare invece un binocolo o un telescopio e di rimanere lontani da fonti d’illuminazione per godere appieno dell’esperienza.

Eclissi lunare: tutte le informazioni utili

Cosa c'è da sapere sul tema per prepararsi per l'evento del 19 novembre? L'eclissi lunare - fenomeno che avviene quando la Luna entra nel cono d'ombra della Terra - viene definito parziale in base alla percentuale di occultamento. Venerdì, infatti, un pezzettino del disco lunare continuerà a splendere nel cielo e la Luna non verrà oscurata totalmente.

La durata di questa eclissi sarà, secondo gli studiosi, di 3 ore, 28 minuti e 23 secondi. Un record se si guarda alla durata delle ultime eclissi. Altro record, ma per una eclissi totale, venne registrato - come molti ricorderanno - il 27 luglio 2018.