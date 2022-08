Ecco perché non dovresti riutilizzare le bottiglie di plastica monouso

Riutilizzi le bottiglie di plastica per riempirle nuovamente? Ecco perché dovresti abbandonare questa tua abitudine, può essere molto dannoso.

Bottiglie di plastica monouso, non riempitele una volta svuotate

È una pratica diffusa un po' ovunque e molti di noi lo fanno abitualmente: quando finisce l'acqua nella bottiglietta di plastica appena comprata, la riempiamo per riutilizzarla. Così facendo crediamo di aiutare il pianeta in quanto utilizziamo una sola bottiglia di plastica anziché molte. Ecco, dovete sapere che tutto ciò può essere invece molto dannoso per noi e dovremmo smettere subito di farlo. È vero, la plastica è un problema serio per il mondo di oggi e soprattutto per quello di domani, per questo motivo abbiamo il dovere morale di limitarne l'utilizzo così da ripulire il nostro pianeta da questo materiale così inquinante e persistente. Esistono però specifiche abitudini e modalità per smaltire e riciclare la plastica e, se non le seguiamo adeguatamente, rischiamo di causare ulteriori danni.

Questo è quello che accade quando riutilizziamo le nostre bottigliette monouso riempiendole magari da una fontana. Ma perché le bottiglie di plastica sono così dannose se vengono usate più di una volta? Gli studi confermano che le microplastiche contenute in una bottiglia sono tossiche per il nostro corpo. Nello specifico, la plastica più utilizzata è il polietilene tereftalato, indicato dalla sigla "PET" presente solitamente sul fondo delle bottiglie; sempre sul fondo sono presenti altri simboli incisi sulla confezione. Uno di questi è un numero inserito all'interno di un triangolo: serve a indicare esattamente quante volte può essere utilizzato quel contenitore. Se il numero in questione è l'1, dovete gettare subito la bottiglia non appena il liquido al suo interno sarà terminato.

Determinante è il tempo, in quanto le bottiglie - una volta aperte - contagiano il liquido mediante le sostanze chimiche che compongono la plastica. La qualità stessa dell'acqua dunque peggiorerà col passare del tempo, in quanto la plastica delle bottiglie monouso non è costruita per durare a lungo. Questo fenomeno viene ulteriormente amplificato se la bottiglia viene esposta ai raggi solari o a fonti di calore.

Le microparticelle sprigionate interferiscono con le nostre cellule endocrine, irritano la pelle e anche le vie respiratorie. Altri studi dimostrano che queste sostanze siano anche causa di un abbassamento della fertilità e della crescita dei tumori. Ripensate ora a quante volte avete lasciato una bottiglia d'acqua in auto, sotto il sole, e a quanti sbalzi termici è stata sottoposta. Ecco perché la soluzione più valida è costituita dal vetro o dalle più pratiche borracce metalliche, che ultimamente sono sempre più utilizzate.