Dove vedere i cieli stellati più belli in Italia: i parchi certificati “Dark Sky”

Le stelle sono una delle più grandi passioni degli italiani. Non tutti sanno che anche nel nostro Paese ci sono dei luoghi dove è possibile ammirarle al meglio. Parchi tematici per vivere l'emozione di trovarsi immersi in un cielo stellato grazie alla posizione strategica del luogo e al basso inquinamento luminoso che li caratterizza. Ma quali sono e dove si trovano i parchi per vedere le stelle?

Dove vedere i cieli stellati in Italia: i “Dark Sky”

Per ammirare al meglio le stelle è consigliato scegliere aree designate "Cieli Più Belli d'Italia" perché danno la possibilità di ammirare cieli notturni molto completamente bui perchè sono zone caratterizzate da pochissimo inquinamento luminoso. Parchi che permettono quindi di osservare al meglio le stelle e la Via Lattea, senza interferenza delle luci della città.

Per ammirare un cielo stellato di strabiliante bellezza in Italia, è possibile scegliere tra i parchi tematici presenti sul nostro territorio nazionale. Aree certificate "Cieli più belli d'Italia" le troviamo nel Lazio, nel comune di Rocca Massima, ma anche sulle Dolomiti come la bellissima Valle di Vajolet.

Altre aree sono situate presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso, la Maremma Toscana, il Parco del Pollino. Altri parchi per ammirare cieli stellati di grande bellezza li troviamo presso l'area di Saturnia ma anche a Montemerano in Toscana.

Anche sulle isole come Sicilia e Sardegna trovano posto parchi che vengono soprannominati “Dark Sky”. In Sardegna si trovano sull'Aspromonte e in altre zone della regione, mentre in Sicilia ne troviamo esistenza sull'isola di Lampedusa e non solo.

"Cieli Più Belli d'Italia": i parchi in Italia

Ecco di seguito la lista con i parchi e le aree certificati per ammirare i "Cieli Più Belli d'Italia":

nel Lazio è il primo comune italiano che ha ottenuto la certificazione de "I Cieli Più Belli d'Italia" da Astronomitaly. Un luogo ideale per le osservazioni di stelle e della sempre ricca di fascino Via Lattea. La Valle di Vajolet , presso le meravigliose Dolomiti in provincia di Belluno, permette di osservare le stelle in maniera impeccabile.

Località consigliate in Sardegna e in Sicilia