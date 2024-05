Dove andare nei weekend di fine maggio, le località preferite per un po' di pace e relax

Le temperature si fanno sempre più gradevoli e la voglia di "staccare la spina" cresce. Coloro che stanno pensando di organizzare un breve soggiorno negli ultimi weekend di maggio hanno a disposizione un ampio ventaglio di proposte tra cui scegliere. Ecco alcune destinazioni tra le più gettonate per un fine settimana primaverile all'insegna del sole, della pace e del relax.

Weekend di fine maggio, le mete preferite dagli italiani

Una breve vacanza di due giorni può essere un modo perfetto per staccare dagli impegni quotidiani e ricaricare la spina, per poi ripartire carichi di energie.

Le mete a disposizione sono davvero molte, e consentono di trovare la propria destinazione ideale sia a coloro che amano godersi un anticipo di mare, che a chi invece vuole fare un tuffo tra monumenti e opere d'arte o semplicemente rilassarsi immerso nella natura.

Ecco allora alcune proposte per tutte le esigenze.

Fine settimana al sole del Sud

Il meteo sembra essere imprevedibile in questo periodo, e il continuo alternarsi di nuove perturbazioni potrebbe scoraggiare gli amanti del sole e del mare a organizzare un soggiorno al mare.

Tuttavia - tra le zone italiane che maggiormente beneficiano di sole e bel tempo - ci sono sicuramente le regioni del Sud. Organizzare un soggiorno a Napoli, Pozzuoli o Sorrento permetterà di rilassarsi nel piacevole rumore delle onde del mare e beneficiare di un anticipo delle vacanze estive. Scegliere la Campania, la Calabria o la Sicilia permetterà di crogiolarsi al sole in spiagge paradisiache, ma anche visitare luoghi di indubbia bellezza. Coloro che cercano una breve vacanza tra le più belle spiagge italiane poi, non potranno lasciarsi sfuggire la Puglia, che si è aggiudicata ben 24 Bandiere Blu 2024 nell'ambitissima edizione FEE. Con 4 new entry la Puglia si è confermata la seconda regione italiana per spiagge più belle e pulite, e un viaggetto durante un fine settimana di maggio potrebbe essere l'occasione perfetta per scoprirle tutte.

Weekend di fine maggio ai laghi italiani

Sono davvero molti i laghi italiani che meritano una visita da fare nel fine settimana. Tra le mete turistiche prese d'assalto a fine maggio ci sono il Lago di Garda, il Trasimeno, ma anche il lago di Como, il Maggiore o il lago di Braies.

Quest'ultimo - immerso nella stupenda Val Pusteria ai piedi della maestosa Croda del Becco - è uno dei posti più belli al mondo. Se volete ammirare un lago alpino dagli incredibili colori che virano dal turchino al verde, non potete tralasciare l'idea di fare un viaggetto da queste parti.

Per un soggiorno alla scoperta dell'isola lacustre più grande d'Europa invece, vi consigliamo di puntare verso il lago d'Iseo. Qui si trova Montisola, che - con i suoi 5 kmq, una circonferenza di circa 9 km e un'altitudine che varia da 187 a 600 m s.l.m. detiene indiscussa il primato.

Città d'arte, quali visitare a fine maggio

Chi ama immergersi tra monumenti e opere d'arte potrà facilmente trovare la propria destinazione ideale per un soggiorno di due giorni a fine maggio tra i tanti "musei a cielo aperto" che il nostro Paese ospita. Poter scoprire i tanti tesori che il nostro Paese offre in un fine settimana di maggio, permette di beneficiare di un clima ideale, ma anche di godersi ogni monumento senza la calca di turisti che inevitabilmente arrivano ad affollare queste città nei mesi estivi.

Dagli affascinanti monumenti di Bergamo, che sembra attendere i viaggiatori per ammaliarli con le sue splendide fontane settecentesche e i maestosi palazzi, a Mantova, che conserva ancora intatti i meravigliosi edifici rinascimentali costruiti all'epoca dei Gonzaga. Un weekend che riesce a unire il fascino di una delle città più belle al mondo con una nota di romanticismo è sicuramente quello che vede una visita di Venezia. Questa potrebbe essere l'idea perfetta per una gita nel fine settimana da fare in coppia, durante la quale godersi tutta la bellezza di un tour in gondola della città lagunare.

Quando parliamo di città d'arte è praticamente impossibile non menzionare Firenze. Considerata la "culla del Rinascimento" ospita monumenti artistici e religiosi di indubbio pregio. Dalla Cupola del Brunelleschi, al Campanile di Giotto, passando per il Ponte Vecchio, il capoluogo toscano sembra pronto a svelare autentici tesori dietro ogni vicolo. Alla visita della città è poi possibile abbinare un tour delle campagne che circondano il capoluogo toscano, come il Chianti.

Ultima, ma non per questo meno importante, meta per chi vuole immergersi nell'arte è sicuramente Roma. La Capitale d'Italia attira ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo, con le sue innumerevoli opere, e rappresenta un concentrato di arte, storia e architettura. Un fine settimana di maggio potrebbe essere l'occasione perfetta per fare un tuffo tra i suoi memorabili monumenti, immersi tra tra borghi antichi, ville signorili, castelli medievali e resti archeologici senza dimenticare di fare un salto alla zona dei Castelli Romani.