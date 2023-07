Dove andare in ferie a luglio: alcuni consigli utili per godersi un po' di pace e relax

L'estate è arrivata e milioni di italiani stanno pianificando ed organizzando le ferie dal lavoro. Il mese di luglio è da sempre uno dei preferiti per trascorrere una vacanza al mare all'insegna della pace e del relax. Ecco per voi alcuni consigli utili con mete e luoghi da non perdere.

Vacanze 2023, dove andare a luglio? Ecco qualche consiglio

Mare, spiaggia e relax. Questo è il menu più richiesto da chi sta pianificando le vacanze estive 2023. Il mese di luglio ha dato il via all'estate 2023 e sono tantissimi i luoghi di mare presi d'assalto da milioni di turisti pronti a trascorrere qualche giorno lontano dal caos della città. Ecco una serie di consigli con qualche località e destinazione da non perdere in questa calda ed assolata estate.

Per chi è alla ricerca di mare, sole e buon cibo, il mese di luglio è l'ideale per trascorrere qualche giorno di vacanza a Napoli. Nella città del sole e del mare sono tante le attrazioni storiche e turistiche da non perdere: a cominciare dal centro storico della città, il Teatro San Carlo, così come la Napoli sotterranea. E ancora, magari, una bella escursione sul Vesuvio oppure nella vicina città di Pompei dove è possibile visitare i famosi scavi. Se cerchi il mare c'è la spiaggia di Mappatella beach oppure con un traghetto è possibile raggiungere le vicine isole di Ischia, Capri e Procida. Da non dimenticare poi la suggestiva e magnifica Costiera Amalfitana per immergersi nei colori e sapori di luoghi senza tempo come Sorrento, Amalfi, Ravello.

Se, invece, stai pianificando una vacanza all'estero, da non perdere è l'isola di Creta, in Grecia. Nel mese di luglio è possibile godere appieno del fascino di questa isola dove ci sono spiagge cristalline con sabbia bianca e finissima. Non solo, a Creta è possibile partecipare anche a tour organizzati per scoprire località come Spinalonga, San Nicolò, Elounda e Plaka oppure l'Altopiano di Lassithi.

Vacanze 2023 in Italia ed Europa: da Fuerteventura alla Sicilia

Per gli amanti della Spagna, il mese di luglio è l'ideale per visitare Fuerteventura, una delle Isole Canarie dove si trovano alcune delle spiagge più belle. Da El Cotillo a Le dune di Corralejo, la seconda più grande delle Isole Canarie della Spagna, circondata dall'Oceano Atlantico a 100 km dalla costa settentrionale dell'Africa, è uno di quei luoghi da non perdere. L'isola è conosciuta soprattutto come meta di vacanze per le spiagge di sabbia bianca e per il clima caldo tutto l'anno, reso più fresco anche dalla presenza di venti costanti. Non solo, se pianificate una visita in questo paradiso terreste non dimenticate di godere dei paesaggi dell'isola da girare in lungo e largo per godere della Montagna Sacra di Tindaya, la terrazza di Morro Velosa, il canyon di La Presa de la Peñita e la spiaggia nera di Ajuy. E non dimenticate di mangiare la frutta esotica: avocado, mango e papaya sono davvero squisiti qui!



Tornando in Italia, la Sicilia si conferma nuovamente una delle regioni più belle e richieste durante i mesi estivi. Tanti, troppi i posti da vedere, ma una menzione speciale la merita San Vito lo Capo, località della provincia di Trapani. La bellissima spiaggia di San Vito Lo Capo è il luogo ideale anche per gli amanti del trekking che potranno percorrere un sentiero che collega ad una montagna sovrastante. Sempre vicino San Vito lo Capo da non perdere è la Riserva dello Zingaro, 7 chilometri di natura incontaminata dove si snodano spiagge mozzafiato. Si tratta di un lungo senza tempo, dove passato e presente si fondono armoniosamente, composto da diverse spiagge e calette: Cala Torre dell'Uzzo, Cala Marinella, Cala Beretta, Cala della Disa, Cala del Varo, raggiungibile mare, e Cala della Capreria, vicinissima a Scopello.