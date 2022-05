Lo studio: "La dieta del digiuno intermittente non funziona"

Siete alla ricerca di una dieta dell’ultimo minuto (magari per la prova costume)? Beh allora è importante sapere questo: una nuova ricerca condotta in Cina ha dimostrato che l’ormai famoso “digiuno intermittente” non ha nessun vantaggio significativo rispetto a una semplice dieta di controllo delle calorie ingerite. A dirlo sono i ricercatori della Southern Medical University a Guangzhou, in uno studio citato dalla Cnn.

“Il punto è ridurre le calorie”

L’emittente americana ha chiesto un secondo parere ad Alice Lichtenstein, direttrice del Tufts University's Cardiovascular Nutrition Laboratory, e le sue parole sembrano confermare lo studio cinese: “Il punto è che la diminuzione del peso corporeo, così come la riduzione del grasso viscerale, della pressione del sangue e del livello di zuccheri, dipende dalla riduzione delle calorie assunte, non dalla distribuzione dei pasti durante la giornata”.

Lo studio in Cina

Per testare le due diete i ricercatori cinesi hanno selezionato 139 persone affette da obesità e le hanno divise in due gruppi: a entrambi è stato chiesto di ridurre le calorie giornaliere assunte, mentre a uno solo dei due gruppi è stato richiesto anche di mangiare solamente dalle 8 di mattina alle 16. Dopo un anno, entrambi i gruppi hanno registrato una diminuzione del peso variabile dai 6,4 agli 8,2 chili: non c’è stata però una differenza significativa tra chi ha fatto una dieta normale e chi ha invece seguito il “digiuno intermittente”.