Cos'è il Diavolo lanoso, il nuovo fiore scoperto negli Stati Uniti

La natura non finirà mai di stupirci, e negli ultimi giorni ha dato l'ennesima conferma. Nel Big Bend National Park, all’interno del deserto di Chihuahuan, in Texas, è stato infatti scoperto un nuovo fiore finora sconosciuto: il Diavolo lanoso.

Cosa sappiamo del diavolo lanoso

Il suo nome scientifico è Ovicula biradiata, ma è stato subito ribattezzato Diavolo lanoso a causa del suo curioso aspetto. Questo genere botanico appartiene alla famiglia dei girasoli.

Si tratta di una pianta annuale, che può raggiungere un'altezza compresa tra 3 e 7 centimetri, e che si distingue per il suo aspetto lanoso, con uno strato peloso e bianco che ricopre le foglie, e i fiori unici, caratterizzati da due petali a raggiera.

Ma da cosa deriva il suo nome scientifico? La parola "Ovicula" in latino significa "piccola pecora", in riferimento allo strato peloso che copre il fiore, mentre Biradiata deriva dalla struttura dei fiori della pianta, che presentano due gruppi di raggi, o cimette, disposti simmetricamente.

L'habitat ideale di questa pianta pelosa sono le zone rocciose, dove riesce a convivere con altre specie di arbusti idonei a sopravvivere in ambienti caratterizzati da frequente siccità, ma è solo dopo le piogge che si aprono i suoi fiori straordinari e unici.

Diavolo lanoso, la scoperta

La scoperta di questo nuovo fiore è avvenuta all'interno del Big Bend National Park, un'area che ospita circa 800.000 acri di paesaggi vari e diversificati. La sua identificazione è stata resa nota da un team di ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PhytoKeys.

Se da un lato la nuova scoperta serve a dimostrare l'importanza di territori come la vasta regione texana, capaci di racchiudere ampi e variegati paesaggi, dall'altro la distribuzione limitata del Diavolo lanoso (rinvenuto solo in tre piccole aree del parco) solleva molti dubbi per la sua rarità su una possibile estinzione. Appena scoperto il Diavolo lanoso è davvero destinato a estinguersi? A minacciare la sua sopravvivenza potrebbe contribuire anche la grave siccità che sta attraversando in questo periodo l'intera regione.