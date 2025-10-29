FacebookInstagramXWhatsApp

Día de los Muertos: la festa che celebra la vita attraverso la morte

Un viaggio nella tradizione messicana che trasforma il dolore in festa, onorando i defunti con colori, musica e amore per la vita.
Calendario29 Ottobre 2025 - ore 09:55 - Redatto da Meteo.it
Il Día de los Muertos è una celebrazione messicana luminosa e affettuosa che unisce memoria, comunità e identità. Non è una giornata di lutto, ma un momento in cui i vivi accolgono simbolicamente i loro cari con altari, colori intensi e profumi che guidano il ritorno delle anime. Tra il 1° e il 2 novembre, case e cimiteri si riempiono di gesti semplici e potenti, trasformando l’assenza in presenza.

Día de los Muertos: origini e significato

Le radici affondano nelle tradizioni precolombiane, poi intrecciate con le ricorrenze cattoliche. L’idea centrale è che la morte sia parte del ciclo della vita: un passaggio, non una fine. Questa visione, riconosciuta anche dall’UNESCO come patrimonio immateriale, spiega il tono gioioso della festa e la sua capacità di unire generazioni.

Ofrendas e altari

Gli altari domestici sono il cuore della ricorrenza. Fotografie, candele, fiori di cempasúchil, acqua, sale e i cibi preferiti dai defunti costruiscono un ponte fra mondi. Ogni elemento ha una funzione: luce per orientare, profumo per guidare, sapori per accogliere. È un linguaggio di cura che rende tangibile il ricordo.

Simboli e iconografia

Le calaveras di zucchero e i volti dipinti non banalizzano la morte: la addomesticano, la rendono dicibile. La Catrina, elegante e ironica, ricorda l’uguaglianza di tutti davanti al tempo. Il colore dominante, dall’arancio del cempasúchil al viola delle stoffe, comunica vitalità più che lutto.

Una memoria che parla al presente

Il Día de los Muertos invita a ricordare senza paura. È un rituale che rafforza legami familiari e comunitari, e che nel mondo contemporaneo ha trovato nuove forme di espressione attraverso cinema, arte e eventi pubblici. Il messaggio resta lo stesso: finché qualcuno ci ricorda, continuiamo a vivere.

