Crisi climatica e salute mentale: perché ripensare le città per proteggere il benessere psicologico

La crisi climatica non mette a rischio soltanto la salute fisica, ma può avere conseguenze importanti anche sul benessere mentale. Le alte temperature, l’inquinamento atmosferico e i rumori continui possono influenzare negativamente l’umore e il funzionamento del cervello.

Anche vivere in ambienti urbani stressanti può aumentare il senso di stanchezza, ansia e disagio psicologico. Inoltre, eventi estremi come alluvioni e tempeste possono lasciare segni profondi nella mente di chi li subisce. A lungo termine, l’esposizione a queste condizioni può contribuire ad aumentare il rischio di alcuni disturbi mentali.

Crisi climatica, in che modo può influenzare la salute mentale

Il legame tra le condizioni ambientali e la salute mentale dipende da diversi elementi che possono agire insieme e influenzare il benessere delle persone. Chi vive in zone molto trafficate, con poco verde e numerosi edifici, può essere esposto contemporaneamente al caldo intenso, all’inquinamento e ai rumori continui. Questi fattori, soprattutto quando si presentano insieme, possono aumentare lo stress e incidere negativamente sull’equilibrio psicologico.

Anche fenomeni estremi come alluvioni e tempeste possono provocare conseguenze profonde, mettendo in pericolo le persone, danneggiando le abitazioni e sconvolgendo la vita quotidiana. Dopo queste esperienze, alcune persone possono sviluppare ansia, depressione o difficoltà legate al trauma vissuto.

Tra gli elementi che possono influenzare la mente rientrano anche l’aria inquinata, il rumore e la diminuzione degli spazi naturali e della biodiversità. Questi problemi possono interessare individui di ogni età, dai bambini ancora prima della nascita fino agli anziani, con effetti diversi in base alle condizioni personali.

A evidenziare l’importanza di questa relazione è un rapporto della Earth Brain Health Commission, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Mental Health e realizzato da oltre venti specialisti, tra cui Cornelius Gross, direttore di EMBL Roma. Secondo gli studiosi, i cambiamenti climatici, l’inquinamento, la perdita degli ambienti naturali e le disuguaglianze sociali possono contribuire ad aumentare il rischio di disturbi mentali e difficoltà cognitive.

Per questo motivo, la protezione della natura dovrebbe essere considerata una parte fondamentale della tutela della salute umana. La Commissione invita quindi a valutare anche gli effetti psicologici delle decisioni ambientali, affinché nei prossimi dieci anni ogni grande progetto tenga conto non soltanto dell'ecosistema, ma anche del benessere mentale delle comunità.

Gli impegni per i prossimi anni

Per proteggere la salute mentale dagli effetti della crisi climatica, gli esperti propongono otto strategie basate sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla collaborazione tra istituzioni. Tra le priorità c’è l’inserimento del benessere psicologico nei programmi per il clima e nella pianificazione delle città, a partire dal 2027. Le allerte per le temperature elevate e l’aria inquinata dovrebbero essere accompagnate anche da servizi di assistenza psicologica per aiutare le persone più esposte.

Un’altra proposta riguarda la creazione di spazi verdi capaci di favorire non soltanto il benessere fisico, ma anche le relazioni sociali e il senso di comunità. Gli studiosi chiedono inoltre di controllare che le tecnologie utilizzate per prevedere i rischi siano affidabili e non penalizzino alcuni gruppi di persone. Per valutare i risultati delle politiche ambientali, sarà importante utilizzare criteri che considerino insieme la salute, la qualità della vita e lo sviluppo economico.

La Commissione sottolinea anche la necessità di coinvolgere maggiormente le comunità fragili e i Paesi meno rappresentati nella ricerca scientifica. Per coordinare gli studi e verificare i progressi, propone di istituire un fondo internazionale per la ricerca e un osservatorio globale entro il 2028.

Secondo gli esperti, le informazioni scientifiche esistono già, ma devono essere unite e utilizzate meglio per comprendere gli effetti dell’ambiente sulla mente. Ridurre l’inquinamento, limitare il caldo estremo e progettare città più verdi significa quindi prevenire anche problemi psicologici e costruire comunità più sane, inclusive e vivibili per tutti.