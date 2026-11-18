Quali sono le città italiane in cui la qualità della vita risulta più elevata? A fornire una risposta è una nuova indagine nazionale, che presenta una graduatoria aggiornata con diversi cambiamenti rispetto all’anno precedente e conferma le differenze ancora presenti tra le regioni settentrionali e quelle meridionali.



La classifica mette in evidenza anche alcune novità tra le prime dieci posizioni, offrendo spunti interessanti. L’analisi è stata realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, attraverso la 28ª edizione dello studio dedicato al benessere nei territori italiani.

Qualità della vita in Italia nel 2026, le città in cui si vive meglio

La graduatoria del 2026 vede prevalere ancora una volta i territori del Nord Italia, in particolare quelli appartenenti all’area nord-orientale della penisola. A conquistare il primato è la provincia di Bolzano, che riconquista il primo posto dopo due anni in cui Milano aveva guidato la classifica.

Il risultato altoatesino è sostenuto dalle buone performance registrate in ambito economico, ambientale e turistico. Bolzano, inoltre, raggiunge i livelli più elevati in cinque dei nove settori analizzati, senza riportare risultati nella fascia più bassa in nessuno di essi.

Al secondo posto si posiziona Milano, che perde la leadership conquistata nell’edizione precedente, mentre Bologna conferma la terza posizione. Padova compie un importante balzo in avanti, passando dal settimo al quarto posto, seguita da Trento, che guadagna una posizione.

Rimini si distingue per la crescita più significativa tra le prime dieci, passando dalla dodicesima alla sesta posizione. Firenze, invece, arretra dal quarto al settimo posto, mentre Parma sale all’ottava posizione. Chiudono la top ten Monza e Brianza, che scende dal quinto al nono posto, e Verona, che perde due posizioni rispetto al 2025, classificandosi decima.

Le città in cui si vive peggio

Nella parte più bassa della graduatoria 2026 si trovano soprattutto province del Mezzogiorno, che continuano a registrare difficoltà in diversi aspetti legati al benessere dei cittadini. A ottenere il risultato meno favorevole è Taranto, che conquista l’ultimo posto, il 107°, arretrando di sei posizioni rispetto alla precedente rilevazione.

La provincia pugliese presenta criticità in sei dei nove settori presi in considerazione, tra cui occupazione, ambiente, formazione, disponibilità economiche, sicurezza sociale e condizioni sanitarie. Subito prima si trova Crotone, in Calabria, che si classifica al 106° posto, lasciando così la posizione finale occupata in passato.

Al 105° posto compare un’altra provincia pugliese, Foggia, che si colloca tra i territori con i risultati complessivi meno soddisfacenti. La quarta posizione dal fondo spetta a Caltanissetta, in Sicilia, che raggiunge il 104° posto e migliora di tre posizioni rispetto al 2025.

Nonostante il recupero, il territorio resta comunque nella parte inferiore della classifica nazionale. Anche Agrigento, che occupa il 103° posto, rientra tra le province con maggiori difficoltà secondo gli indicatori utilizzati dall'indagine.