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Ebola in Congo, oltre 11 mila contagi e 5.387 morti: i numeri dell'epidemia

Il ministero della Salute segnala 5.387 decessi, pari a circa la metà dei contagiati, rendendo questo focolaio il più letale mai affrontato dalla nazione.
Salute13 Novembre 2026 - ore 13:08 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato quota undicimila infezioni, raggiungendo un bilancio drammatico che la rende la peggiore crisi sanitaria di questo tipo nella storia della nazione. Secondo l'ultimo bollettino ufficializzato dal dicastero della Salute mercoledì scorso, il conteggio totale delle persone colpite dal patogeno è salito a 11.042, mentre le vittime accertate sono già 5.387, una cifra che corrisponde a quasi il cinquanta per cento dei contagiati.

Ebola in Congo, oltre 11 mila contagi e 5.387 morti

Con un bilancio drammatico che tocca i 11.042 contagi accertati e 5.387 vittime, l'attuale crisi sanitaria legata al virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si conferma la più letale nella storia del Paese, presentando un tasso di mortalità che sfiora la metà dei pazienti infetti.

Secondo quanto comunicato dal governo congolese, questa diciassettesima ondata epidemica, dichiarata ufficialmente lo scorso maggio, sta avanzando a una velocità mai vista prima: il tetto dei mille casi è stato infatti abbattuto in appena quaranta giorni dall'inizio delle operazioni di contenimento, un ritmo impressionante se paragonato ai circa 235 giorni impiegati dall'epidemia del 2018 per raggiungere la medesima soglia.

Gli sforzi per arginare il patogeno sono fortemente ostacolati da un contesto socio-politico estremamente fragile, segnato da conflitti armati attivi, dal collasso delle strutture ospedaliere e da una rete viaria dissestata che isola intere comunità.

A rendere ancora più critica la situazione contribuiscono gli episodi di ostilità e violenza da parte della popolazione locale, spesso alimentati dalla paura e dalla circolazione di notizie false sui soccorsi. Come evidenziato dal dicastero della Salute, la macchina dei controlli sanitari sta inoltre subendo pesanti rallentamenti a causa dei mancati pagamenti degli stipendi e dei conseguenti scioperi del personale, mobilitazioni che hanno paralizzato presidi strategici negli aeroporti, nei porti fluviali, ai valichi municipali e lungo le principali arterie stradali.

Ebola in Congo, due vaccini in sperimentazione

La lotta contro la grave epidemia di Ebola che da quasi sei mesi sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo compie un importante passo avanti grazie all'inserimento di due nuovi sieri sperimentali nei test clinici attualmente attivi nel Paese, una svolta resa necessaria dalla diffusione della variante Bundibugyo del patogeno.

La notizia è stata ufficializzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha recepito le indicazioni fornite dal comitato scientifico indipendente incaricato di selezionare le migliori opzioni immunologiche disponibili.

È la prima volta in assoluto che preparati formulati appositamente per contrastare questo specifico ceppo vengono testati sul campo durante un focolaio attivo: si tratta nel dettaglio del composto ChAdOx1, frutto della partnership tra l'Università di Oxford e il Serum Institute of India, e del candidato mRNA-1469, progettato dal colosso biotecnologico americano Moderna, entrambi in attesa del via libera definitivo da parte delle autorità regolatorie congolesi per avviare le somministrazioni.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Novembre ore 16:40

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