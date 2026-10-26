Il caldo accelera l’invecchiamento? Cosa rivela una ricerca sul sangue

Il caldo prolungato potrebbe accelerare l’invecchiamento biologico del nostro organismo. È quanto suggerisce una ricerca condotta negli Stati Uniti che ha analizzato campioni di sangue di migliaia di persone, confrontando alcuni indicatori dell’età biologica con il numero di giornate particolarmente calde registrate nei luoghi in cui vivevano.

Il risultato è interessante: le persone maggiormente esposte nel tempo alle alte temperature presentavano, in media, segni di invecchiamento epigenetico più avanzato rispetto a chi viveva in zone caratterizzate da condizioni climatiche più miti.

Non significa, però, che trascorrere qualche giornata al caldo faccia improvvisamente “invecchiare di anni”. Lo studio analizza gli effetti associati a un’esposizione ripetuta e prolungata e apre soprattutto nuove domande sulle conseguenze a lungo termine delle ondate di calore.

Il caldo accelera l’invecchiamento: Lo studio su oltre 3.600 persone

La ricerca ha coinvolto 3.686 adulti statunitensi con almeno 56 anni.

Gli studiosi hanno utilizzato campioni di sangue e informazioni raccolte nell'ambito di un ampio studio sulla popolazione anziana americana.

Per ogni partecipante è stata ricostruita anche l'esposizione alle temperature elevate nella zona di residenza, prendendo in considerazione periodi molto diversi: dalle giornate immediatamente precedenti al prelievo fino ai sei anni precedenti.

In questo modo è stato possibile confrontare ciò che emergeva dal sangue con la quantità di caldo alla quale ciascuna persona era stata potenzialmente esposta nel proprio ambiente quotidiano.

Cosa hanno cercato nel sangue

Il punto centrale della ricerca riguarda la differenza tra età anagrafica ed età biologica.

Due persone di 65 anni, infatti, possono avere la stessa età sulla carta ma mostrare condizioni biologiche differenti. Gli scienziati hanno osservato nel sangue particolari modificazioni chimiche del DNA, soprattutto la cosiddetta metilazione del DNA.

Questi cambiamenti non modificano la sequenza genetica, ma possono influenzare il modo in cui alcuni geni vengono utilizzati dalle cellule. Analizzando migliaia di questi segnali è possibile costruire i cosiddetti orologi epigenetici, strumenti utilizzati dalla ricerca per stimare il ritmo con cui l'organismo sta invecchiando.

Cosa sono gli orologi epigenetici

Nello studio sono stati utilizzati tre differenti indicatori:

PCPhenoAge, PCGrimAge e DunedinPACE.

Non sono esami che indicano semplicemente quanti anni ha una persona. Cercano piuttosto di valutare quanto rapidamente stiano cambiando alcuni processi biologici associati all'invecchiamento.

Se l'età biologica stimata risulta superiore rispetto a quella cronologica, si parla di accelerazione dell'invecchiamento biologico.

È proprio questo fenomeno che i ricercatori hanno trovato più frequentemente associato a una maggiore esposizione al caldo.

Più giornate calde, maggiore invecchiamento biologico

Il risultato più interessante riguarda soprattutto le esposizioni di lunga durata.

Le persone che vivevano in aree con un maggior numero di giornate caratterizzate da un elevato indice di calore mostravano valori più alti negli indicatori di invecchiamento epigenetico.

L'associazione emergeva già considerando periodi relativamente brevi, ma diventava più evidente quando venivano analizzati uno o più anni di esposizione.

Con alcune delle definizioni utilizzate dagli studiosi, uno degli orologi biologici mostrava differenze che potevano raggiungere circa 2,5 anni di età biologica.

È però importante interpretare correttamente questo numero: non significa che ogni estate molto calda faccia invecchiare automaticamente una persona di due anni e mezzo.

Si tratta di una relazione statistica osservata all'interno di una popolazione e dipendente dal tipo di indicatore e dalla quantità di caldo considerata.

Perché caldo e umidità insieme sono importanti

I ricercatori non hanno preso in considerazione soltanto la temperatura indicata dal termometro.

Hanno utilizzato anche l'indice di calore, che combina temperatura e umidità per stimare le condizioni realmente percepite dall'organismo.

L'umidità elevata rende infatti più difficile la dispersione del calore attraverso il sudore.

Quando questo meccanismo diventa meno efficace, il corpo deve lavorare maggiormente per mantenere una temperatura interna adeguata.

Se la situazione si ripete frequentemente, lo stress fisiologico potrebbe contribuire nel tempo a processi infiammatori e ad altre modificazioni biologiche.

Perché il caldo potrebbe influenzare l’invecchiamento

Il meccanismo preciso deve ancora essere chiarito. Una delle ipotesi riguarda lo stress termico cronico.

Temperature elevate e ripetute possono aumentare il lavoro richiesto all'apparato cardiovascolare, influenzare la funzione renale, favorire la disidratazione e modificare alcuni processi infiammatori. Il calore può inoltre rappresentare uno stress continuo per le cellule.

Gli studiosi ipotizzano che esposizioni ripetute possano progressivamente lasciare una sorta di “impronta biologica", visibile proprio attraverso le modificazioni epigenetiche.

Ma saranno necessarie ulteriori ricerche per capire quali meccanismi siano realmente responsabili.

Il caldo fa davvero invecchiare?

La risposta più corretta, per ora, è: potrebbe contribuire ad accelerare alcuni processi legati all'invecchiamento biologico.

Lo studio rileva un'associazione, non una prova definitiva di causa-effetto.

Le persone che vivono nelle zone più calde possono infatti differire anche per molti altri fattori: qualità delle abitazioni, uso dell'aria condizionata, condizioni economiche, attività lavorativa, inquinamento e accesso agli spazi verdi.

Gli autori hanno tenuto conto statisticamente di numerose variabili, tra cui fumo, consumo di alcol, attività fisica e condizioni socioeconomiche, ma non è possibile eliminare completamente ogni possibile fattore esterno.

Una giornata calda non basta a farci “invecchiare”

Un'altra precisazione importante riguarda il tipo di esposizione.

La ricerca non suggerisce che andare al mare durante una giornata molto calda provochi un improvviso invecchiamento delle cellule.

Il segnale più consistente emerge invece dalla ripetizione nel tempo delle condizioni di caldo ambientale.

È quindi l'esposizione cronica ad assumere maggiore rilevanza, soprattutto in un contesto nel quale le ondate di calore stanno diventando più frequenti e durature.

Gli anziani sono più vulnerabili alle alte temperature

Lo studio si è concentrato su persone con più di 56 anni, una fascia della popolazione particolarmente interessante quando si analizzano gli effetti del caldo.

Con l'avanzare dell'età, infatti, la capacità dell'organismo di regolare la temperatura può diminuire.

Possono inoltre essere presenti patologie cardiovascolari, respiratorie, renali o metaboliche che rendono più difficile affrontare periodi prolungati di temperature elevate.

È uno dei motivi per cui durante le ondate di calore le persone anziane vengono considerate tra le categorie da proteggere maggiormente.

Cosa cambia con il riscaldamento globale

La ricerca assume particolare rilevanza alla luce dell'aumento delle temperature globali.

Finora gli effetti del caldo sulla salute sono stati studiati soprattutto guardando alle conseguenze immediate: disidratazione, problemi cardiovascolari, ricoveri e aumento della mortalità durante le ondate di calore.

I nuovi studi suggeriscono che potrebbe esistere anche una dimensione più lenta e meno visibile, legata all'esposizione accumulata nel corso degli anni.

Se questa relazione venisse confermata, il caldo diventerebbe quindi non soltanto un'emergenza sanitaria durante i giorni più estremi, ma anche un possibile fattore capace di influenzare la salute nel lungo periodo.

Si può rallentare questo effetto?

La ricerca non permette ancora di stabilire se le alterazioni osservate siano reversibili.

Non sappiamo quindi se ridurre l'esposizione al caldo possa riportare indietro l'orologio epigenetico o semplicemente limitare ulteriori cambiamenti. È proprio uno degli aspetti che dovranno essere approfonditi dagli studi futuri.

Resta però valido il principio generale della protezione durante le ondate di calore: mantenere gli ambienti freschi, bere regolarmente, evitare le ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili.

Caldo e invecchiamento, cosa sappiamo davvero

La ricerca aggiunge quindi un nuovo tassello alla conoscenza degli effetti delle alte temperature sul corpo umano.

Il dato più importante non è che “il caldo fa invecchiare di due anni”, formulazione troppo semplicistica, ma che l'esposizione prolungata a condizioni molto calde è risultata associata a cambiamenti misurabili negli indicatori biologici dell'invecchiamento.

Il sangue potrebbe quindi conservare una traccia dello stress termico accumulato nel tempo.

Serviranno altri studi per capire quanto questo fenomeno incida realmente sulla salute e se gli effetti possano essere prevenuti o invertiti. Ma con estati sempre più calde e ondate di calore più frequenti, la domanda è destinata a diventare sempre più importante.