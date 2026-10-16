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Stanchezza e cambio di stagione: quanto c'entra davvero il meteo?

Il passaggio da una stagione all’altra richiede al corpo di abituarsi ai cambiamenti della luce naturale e delle abitudini giornaliere, con possibili ripercussioni sul benessere fisico.
Salute16 Ottobre 2026 - ore 11:27 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Il passaggio dall’autunno all’inverno o dall’inverno alla primavera può provocare in alcune persone un senso di spossatezza, sonno durante il giorno e difficoltà a mantenere alta l’attenzione. A questi disturbi possono aggiungersi malumore, mal di testa e cambiamenti nel desiderio di mangiare.

Questa condizione, nota come stanchezza stagionale, non rappresenta una vera e propria malattia, ma descrive un insieme di sintomi legati al cambiamento delle stagioni. Uno degli elementi principali è la diversa durata delle giornate, che può modificare il ritmo biologico responsabile del ciclo sonno-veglia. Anche le variazioni climatiche, gli impegni quotidiani e lo stress possono influire sui livelli di energia.

Stanchezza e cambio stagione, c'entra il meteo?

La meteoropatia è una condizione caratterizzata da una particolare reazione dell’organismo alle variazioni delle condizioni climatiche, che possono influenzare sia lo stato fisico sia l’equilibrio emotivo. Le persone più sensibili possono avvertire cambiamenti di umore, riduzione delle energie e una generale sensazione di malessere quando il tempo cambia.

Tra i fattori ambientali maggiormente coinvolti ci sono le modifiche della temperatura, della pressione atmosferica, dell’umidità e della quantità di luce solare. Le ricerche scientifiche hanno approfondito il rapporto tra clima e salute, evidenziando possibili conseguenze sul benessere quotidiano, soprattutto in chi soffre già di disturbi psicologici o di patologie cardiache e respiratorie.

I disturbi possono manifestarsi prima o durante un cambiamento meteorologico e diminuire quando le condizioni atmosferiche tornano stabili. Tra i segnali più comuni rientrano il mal di testa, che può essere favorito dalle oscillazioni della pressione, e i dolori muscolari o articolari, talvolta più intensi con il freddo e l’umidità. Alcune persone sperimentano anche stanchezza persistente, difficoltà a svolgere le normali attività e una maggiore necessità di riposo.

Possono inoltre verificarsi alterazioni del sonno, con un aumento o una diminuzione delle ore dormite in base alla stagione e alle condizioni ambientali. Anche l’appetito può subire variazioni, portando a mangiare più o meno del solito oppure a desiderare alimenti specifici.

Cambio di stagione, i rimedi per affrontarlo

Per affrontare il cambio di stagione con maggiore energia, è importante partire da una corretta alimentazione, scegliendo cibi vari e nutrienti che aiutino a mantenere l’organismo in equilibrio. Frutta, verdura, cereali integrali e altri alimenti ricchi di vitamine e minerali contribuiscono al normale funzionamento del corpo e possono favorire il benessere generale.

In particolare, le vitamine del gruppo B partecipano al metabolismo energetico, la vitamina C sostiene il sistema immunitario e la vitamina D contribuisce alla salute delle ossa. In alcuni casi, gli integratori possono rappresentare un supporto aggiuntivo, soprattutto quando l’alimentazione non è sufficiente a soddisfare specifiche necessità.

I prodotti multivitaminici e multiminerali possono aiutare a colmare eventuali carenze nutrizionali, mentre quelli contenenti magnesio possono essere utili in caso di apporto insufficiente. Gli integratori con vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabolismo energetico, mentre gli omega-3 supportano alcune funzioni dell’organismo, compresa quella cardiovascolare.

Tra i prodotti di origine naturale si trovano anche formulazioni a base di ginseng, eleuterococco, pappa reale ed echinacea, il cui utilizzo deve essere valutato attentamente.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre ore 17:46

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