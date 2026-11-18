L'Italia non primeggia nella speciale classifica "City Ranking 2026 – Free to Breathe" di Clean Cities dedicata alla qualità dell'aria in Europa. Due città italiane, per la precisione Milano e Torino, sono tra le ultime cinque per qualità dell'aria e politiche di mobilità sostenibile.

Qualità dell'aria in Europa: Milano e Torino tra le peggiori

La classifica City Ranking 2026 Free to Breathe di Clean Cities fotografa la qualità dell'aria in Europa. Un'analisi attenta e precisa che mostra una Europa che deve fare i conti con livelli sempre più alti di smog e una politica ambientale assolutamente da rivedere.

Tra le peggiori città d'Europa ci sono due italiane: si tratta di Milano e Torino che si classificano tra gli ultimi posti, ma non se la passano benissimo nemmeno Firenze, Roma e Bologna visto che non rientrano nella top 10.

Il rapporto di Clean Cities, a cui hanno collaborato 150 organizzazioni ambientaliste e della società civile, ha analizzato 40 grandi città in Europa prendendo in considerazione alcuni dati dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), valutando dati relativi alla qualità dell'aria, allo smog, ma anche al comportamento e alle decisioni delle singole amministrazioni.

Il quadro è chiaro: in Italia tra le cinque città analizzate, ossia Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna, tutte presentano una qualità dell'aria non eccellente. Sicuramente c'è chi fa meglio: è il caso di Firenze che si classifica al 22esimo posto con una valutazione D. Anche Bologna si difende meglio delle altre piazzandosi al 27esimo posto con valutazione D. A seguire Roma al 32esimo posto con valutazione E, mentre Milano è 36esima con valutazione E. La peggiore è Torino al 37esimo posto con valutazione E.

Le valutazioni di Clean Cities variano dalla lettera A riservata alle città con i migliori risultati fino alla F, lettera assegnata alle città con performance peggiori. Tra i valori che hanno pesato sulla posizione delle cinque città italiane ci sono: le concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) causate in gran parte dal traffico stradale, il particolato fine (PM2,5) prodotto da diverse fonti come trasporti, riscaldamento e attività produttive.

Basti pensare che la città di Milano registra una concentrazione media di PM2,5 pari a 19,5 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio del limite annuale europeo di 10 µg/m³ previsto per il 2030.

Quali sono le città migliori per qualità d'aria secondo Clean Cities? Copenaghen è la regina

Se l'Italia non brilla particolarmente nella classifica City Ranking 2026 Free to Breathe di Clean Cities relativa alla qualità dell'aria, i dati raccolti dalle organizzazioni sottolineano come su 40 città europee solo 3 rispettano i valori e le soglie annuali e giornaliere considerate per NO₂ e PM2,5 dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria. Si tratta di Copenaghen, Stoccolma e Helsinki che si classificano rispettivamente nei primi tre posti della classifiche.

Copenaghen è la regina di questa speciale classifica grazie anche ad una politica ambientale e sostenibile che ha investito in una rete ciclabile capillare. Non solo, è stata potenziata ed ampliata la rete di autobus elettrici, sono state introdotte zone a basse emissioni e strade scolastiche. Si tratta di tutta una serie di misure pensate proprio per ridurre l’esposizione dei cittadini all’inquinamento prodotto dal traffico.

Da segnalare anche Londra che, pur occupando la 16esima posizione, ha investito in questi anni in azioni per ridurre il biossido di azoto come l’Ultra Low Emission Zone. Parigi, invece, si è classifica al 24esimo posto puntando a una maggiore mobilità ciclabile e a una riduzione dello spazio destinato alle automobili.

Attenzione: il rapporto di Clean Cities arriva in un momento storico importante, visto che entro l'11 dicembre 2026 tutti gli Stati dell'Unione Europa dovranno fare i conti con una direttiva aggiornata relativa alla qualità dell’aria, che introduce limiti ancora più severi da rispettare entro il 2030.