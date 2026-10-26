Ora solare, perché ci sentiamo più stanchi anche dopo aver dormito un'ora in più

Il passaggio all’ora solare ci permette di dormire un’ora in più, ma non garantisce un risveglio più energico. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, le lancette sono state riportate indietro dalle 3 alle 2.

Nonostante questo cambiamento, nei giorni successivi alcune persone potrebbero sentirsi più stanche, avere difficoltà ad addormentarsi o avvertire sonnolenza nel pomeriggio. La spiegazione è legata al funzionamento del nostro organismo, che non dipende soltanto dalla durata del riposo. Il corpo possiede infatti un orologio biologico interno che regola i momenti di sonno e di veglia. Questo meccanismo è influenzato soprattutto dalla luce naturale e dall’alternanza tra giorno e notte.

Ora solare, perché ci sentiamo stanchi anche dopo aver dormito un'ora in più

Il nostro organismo segue un orologio naturale chiamato ritmo circadiano, che nell’arco di circa 24 ore regola il sonno, la veglia, la temperatura corporea e la produzione di ormoni. La luce del giorno è fondamentale per mantenere questo equilibrio: quella del mattino aiuta a svegliarsi, mentre il buio della sera prepara il corpo al riposo.

Con il passaggio all’ora solare, alba e tramonto si verificano un’ora prima rispetto all’orario segnato dall’orologio, ma il nostro corpo non si adatta immediatamente al cambiamento. Per questo, nei primi giorni, potremmo sentire sonno in anticipo la sera oppure svegliarci prima del necessario.

Secondo gli esperti dell’American Academy of Sleep Medicine, le variazioni dell’orario possono creare un temporaneo disaccordo tra i ritmi biologici e le abitudini quotidiane. Inoltre, nel pomeriggio avremo meno luce naturale, mentre le ore mattutine saranno più luminose.

Questa riduzione della luce serale dipende anche dall’avvicinarsi dell’inverno, quando le giornate diventano progressivamente più corte. Trascorrere troppo tempo al chiuso e ricevere poca luce naturale può rendere più difficile mantenere regolari gli orari del sonno.

Anche i Centers for Disease Control and Prevention evidenziano che il momento in cui siamo esposti alla luce può influenzare il nostro riposo. Tuttavia, l’ora solare non è necessariamente negativa, perché generalmente permette alla luce del mattino di essere più in sintonia con il nostro orologio biologico rispetto all’ora legale.

Come abituarsi al nuovo orario

Il passaggio all’ora solare non richiede cure specifiche, perché nella maggior parte dei casi il corpo riesce ad abituarsi gradualmente al nuovo orario. Per facilitare questo processo, è consigliabile rispettare abitudini regolari, andando a letto e alzandosi ogni giorno più o meno alla stessa ora.

Dopo una notte di riposo insufficiente, è meglio evitare di dormire a lungo nel pomeriggio, così da non compromettere il sonno notturno. Un altro accorgimento utile è trascorrere qualche minuto all’aperto durante la mattina, approfittando della luce naturale per aiutare l’organismo a ritrovare il proprio equilibrio.

Nelle ore serali, invece, è preferibile ridurre le luci troppo forti e dedicarsi ad attività rilassanti prima di coricarsi. Anche limitare il consumo di caffè e altre bevande contenenti caffeina nelle ore precedenti al sonno può favorire un riposo migliore. Mantenere queste semplici abitudini aiuta a rendere più semplice l’adattamento al cambiamento dell’orario.

È importante, inoltre, ascoltare i segnali del proprio corpo e concedersi il tempo necessario per recuperare le energie. Se la stanchezza persiste per diverse settimane o rende difficili le normali attività quotidiane, è opportuno parlarne con il medico. In questi casi, infatti, il disagio potrebbe dipendere da fattori diversi dal semplice passaggio all’ora solare.