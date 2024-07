Cos'è la mucillagine e perché in questi giorni è comparsa nell'Adriatico?

Credits: Wikipedia

In questi giorni si sente sempre più spesso parlare del problema mucillagine in mare. Che cos'è? Perché è improvvisamente comparsa nell'Adriatico in varie zone da Nord a Sud? Ecco dove è stata avvistata e tutte le informazioni utili per turisti e vacanzieri che vogliono rinfrescarsi dalla calura in mare o semplicemente godersi le vacanze estive anche con qualche tuffo in acqua.

Che cos'è la mucillagine?

Per comprendere meglio cosa sia la mucillagine è bene in primis capire di cosa si tratta. Per definizione la mucillagine non è altro che una sostanza presente in diverse piante il cui compito è quello di assorbire e trattenere l’acqua. Sebbene abbia numerosi utilizzi, grazie a combinazioni chimiche ad hoc e possa avere anche effetti benefici, la presenza di mucillagine nel mare non è un segnale positivo.

La presenza di mucillagine nel mare é derivata dalla produzione di tale sostanza dalle alghe che con i sali rilasciano queste particelle che risalgano fino al pelo dell’acqua. A causa dell'intenso caldo la mucillagine prolifera favorevolmente a arriva a creare uno strato oleoso e viscoso che non è per nulla gradevole al tatto e oltretutto richiede, a chi esce dall'acqua, di farsi una bella doccia per togliersela di dosso.

Come scompare? A volte basta una semplice mareggiata, altre anche solo il cambio delle correnti e l'arrivo di alcune capaci di portarla via.

Di che colore è? Di solito si presenta verdastra, proprio perché prodotta dalle alghe, ma può anche essere di colore marrone. Ciò dipende dai fanghi che sono sul fondo. Se diventa rossa o grigia, invece, dipende da ciò che le particelle incontrano risalendo a galla dal fondale.

La mucillagine non crea grossi problemi ai bagnanti, se non quello di impedire un bel bagno in pace e relax, ma può compromettere il raccolto ai pescatori che devono lavorare e faticare il doppio per toglierla dalle reti.

Mucillagine: gli ultimi avvistamenti

Le ultime notizie di cronaca ci sottolineano che negli ultimi giorni, a causa dell'arrivo del grande caldo, è stata segnalata la presenza di mucillagine da Nord a Sud nell'Adriatico. Le prime segnalazioni sono giunte dalla zona di Pescara e Chieti. La mucillagine lo scorso fine settimana ha invaso praticamente l’intera costa abruzzese. L'Arta Abruzzo ha pertanto effettuato controlli su segnalazione della guardia costiera e ha poi rassicurato subito che non si tratta di un fenomeno pericoloso per i bagnanti ricordando che non c’è alcun pericolo per l’uomo.

Altre segnalazioni sono giunte dalle Marche, o meglio dalla zona riguardante la costa anconetana. Non è andata meglio al Nord. Segnalazioni sono giunte perfino da Trieste.