Cosa fare per il ponte del 1° Maggio? Ecco dove andare nel weekend

Con l'arrivo del ponte del primo maggio sono tantissimi gli italiani pronti a mettersi in viaggio per trascorrere un weekend all'insegna del relax, ma anche del divertimento. Ecco per voi qualche idea su cosa fare e dove andare il 1 maggio!

Primo maggio 2024: dove trascorrere il weekend?

Alzi la mano chi non sta pensando di fuggire dallo stress quotidiano in occasione del weekend del 1 maggio? Quest'anno, infatti, il calendario è dalla nostra parte e avremo tre giorni pieni da trascorrere lontano dal tam-tam cittadino. Ecco qualche idea su dove andare in occasione del ponte del 1 maggio. Con l'arrivo della bella stagione cresce la voglia di mare con milioni di cittadini pronti a recuperare dall'armadio il costume e partire per mete vicine e lontane.

In Italia ci sono borghi sul mare da togliere il fiato; basta recarsi in Costiera Amalfitana, la zona situata ad est della penisola sorrentina, che si affaccia sul golfo di Salerno e si estende da Positano a Vietri sul Mare. La costiera, Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1997, è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e c'è davvero l'imbarazzo della scelta su dove andare. Da Amalfi a Cetara passando per Furore, Maiori, Minori, Positano, Ravello e Tramonti, sono davvero tantissimi i borghi da visitare dove trascorrere qualche giorno all'insegna del relax tra giornate al mare, passeggiate e la scoperta di luoghi magici.

Per chi, invece, vuole restare in città ci sono posti incantevoli come Siena in Toscana. La città della Toscana, situata nel Centro Italia, si distingue per i suoi edifici medievali in mattoni e per la splendida Piazza del Campo, la piazza centrale dalla caratteristica forma a ventaglio, sede del Palazzo Pubblico. Non solo: come dimenticare la bellezza di città senza tempo come Firenze, Venezia e Roma?

Ponte 1 maggio: dove trascorrere un weekend last minute in Italia

Tra i luoghi di mare dove trascorrere il weekend del 1 maggio in Italia una menzione meritano anche le Cinque Terre, antichi villaggi di pescatori situati lungo la frastagliata costa ligure. Ognuno di questi borghi è caratterizzato da case colorate e da vigneti aggrappati ai ripidi terrazzamenti ricavati sulla costa che li rendono dei luoghi senza tempo. Corniglia, Vernazza, Manarola, Monterosso, Rio Maggiore sono cinque piccoli gioielli da scoprire in una viaggio on the road tra mare, scogliere a picco sul mare, spiagge e ristoranti dove assaporare la cucina italiana.

Anche Matera è un'ottima location dove trascorrere il weekend del 1 maggio. La città dei sassi riconosciuta come Patrimonio Unesco è nota in tutto il mondo. Situata su un affioramento roccioso in Basilicata, nell'Italia Meridionale, Matera è un luogo magico da visitare almeno una volta nella vita! Tra le città storiche impossibile non menzionare Napoli, la città del sole e della pizza, ma anche Palermo, centro propulsore dell'arte e dell'architettura arabo-normanna, i cui principali monumenti fanno parte del sito seriale Palermo arabo-normanna. Per chi, invece, sta pensando ad un weekend di divertimento c'è la Riviera Romagnola con la ridente Rimini pronta ad accogliere eventi e manifestazioni.