Torna il “bacio” Luna-Giove, lo spettacolo visibile a occhio nudo e circondato di stelle cadenti

Tra pochi giorni in cielo il nostro satellite incontrerà il più grande pianeta del sistema planetario, e a fare da cornice al suggestivo "bacio" Luna-Giove ci sarà una splendida pioggia di stelle cadenti. Quale data segnare sul calendario per non perdersi la romantica effusione e l'occasione di affidare qualche desiderio alle meteore?

Appuntamento con il "bacio spaziale" Luna-Giove

Sicuramente non si tratta di un evento rarissimo, ma ogni volta riesce a tenere incollati con gli occhi al cielo migliaia di appassionati. Stiamo parlando del "bacio spaziale" Luna-Giove, una congiunzione che torna con cadenza quasi mensile, per regalarci uno spettacolo celeste da non perdere.

Lo show andrà in scena il prossimo 17 maggio, e - come fanno sapere dall'Uai - vedrà una sottilissima falce di Luna calante "danzare" con il gigante gassoso sull'orizzonte a Est. Individuarli potrebbe essere tutt'altro che facile, perché si troveranno entrambi molto bassi sull'orizzonte, tuttavia - tempo permettendo - potremmo assistere a uno spettacolo veramente speciale. Puntando lo sguardo al cielo all'alba potremmo infatti riuscire a individuare nel firmamento - vicino al nostro satellite - un piccolo puntino luminoso. Si tratta appunto di Giove, che il 17 maggio alle 5.00 circa si troverà appena sotto al disco lunare.

©Stellarium - cielo del 17 maggio ore 5.00 circa

Pioggia di stelle cadenti fanno da cornice al "bacio" Luna-Giove

Con un cielo sereno e scegliendo un punto di osservazione lontano da inquinamento luminoso potremmo addirittura sperare di avere due spettacoli nella stessa notte, entrambi visibili a occhio nudo. A quella che - a ragione- è considerata una delle più romantiche effusioni celesti infatti, potrebbe aggiungersi una pioggia di stelle. Proprio nella notte tra il 16 e il 17 maggio infatti, le Ofiuchidi Sud raggiungeranno il loro picco massimo.

Questo sciame di meteore traggono il loro nome dal radiante - ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano - che si trova nella costellazione dell’Ofiuco e sarà osservabile dalla mezzanotte all’alba, culminando verso le ore 02.30 a oltre 20 gradi d'altezza. Conosciute anche come Sagittaridi le Ofiuchidi Sud non sono uno sciame particolarmente intenso e difficilmente regalano degli exploit di meteore, tuttavia con un po' di fortuna potremmo riuscire a individuare qualche scia luminosa nel firmamento, a cui affidare i nostri desideri rimasti inesauditi.

La Luna calante danzerà con Giove osservata dalle stelle cadenti

La Luna calante si troverà al suo ultimo quarto - dopo il plenilunio di maggio - e ciò ci permetterà di poter contare su un firmamento "libero" dalla sua luce, per cui - prima di recarci in un punto lontano dall'inquinamento luminoso delle città per ammirare lo spettacolo del nostro satellite intento a "danzare" con Giove - vi consigliamo di mettere in tasca qualche desiderio da esaudire.

Vi auguriamo cieli sereni e vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.