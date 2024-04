Con il riscaldamento globale aumentano anche i fulmini: lo studio

Ogni secondo nel mondo cadono 100 fulmini, in un giorno se ne contano 8 milioni. E con il riscaldamento globale sono e saranno sempre di più. A rivelarlo è una recente ricerca, riportata da La Repubblica e pubblicata sulla rivista Scientific Reports.



Lo studio, condotto da Takuro Michibata, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università giapponese di Okayama, prende in esame simulazioni su tre epoche: preindustriale, attuale e futura. I risultati dicono che i fulmini, per il cambiamento climatico, sono cresciuti in media del 7% dal periodo preindustriale a oggi. In futuro si arriverà a un + 18%.

Più umidità, più fulmini, più rischi

L’effetto serra porta infatti a un aumento non solo delle temperature ma anche dell’umidità e, a sua volta, dei temporali più violento con lampi e saette. Le conseguenze ricadono in primo luogo sugli incendi, che molto spesso vengono provocati proprio dai fulmini. I roghi poi, in un preoccupante circolo vizioso, vanno ad alimentare di nuovo gas serra e riscaldamento del clima.

Ci saranno più pericoli anche per gli esseri umani: una persona colpita da un fulmine ogni dieci muore, nove presentano disabilità di vario tipo. Nel mondo ogni anno si contano centinaia di queste vittime. Come limitare i danni? I ricercatori puntano sui sistemi di rilevamento dei fulmini e sulla messa a terra degli edifici. Solo la lotta al cambiamento climatico potrà ridurre invece il numero di queste minacce dal cielo.