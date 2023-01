La cometa dei Neanderthal è vicina: ecco come e quando vederla. VIDEO

Sono oltre 50mila anni che la cometa dei Neanderthal non transita abbastanza vicina alla Terra da rendersi visibile, e ora che il momento più propizio si avvicina un assist all’osservazione del corpo celeste potrebbe arrivare dal meteo: nei prossimi giorni infatti su buona parte dell’Italia dovrebbe splendere il sole, con scarsa nuvolosità e cielo limpido. E queste condizioni possono rendere possibile vedere la cometa di notte, forse anche a occhio nudo, anche se sarà forse difficile per via della luce lunare.

La cometa dei Neanderthal: come e quando vederla

La cometa C/2022 E3 (ZTF) è stata scoperta ormai un anno fa ed è stata ribattezza “dei Neanderthal” perché la Terra era popolata dagli ominidi all’epoca dell’ultimo passaggio ravvicinato ormai 52mila anni fa. In questi giorni ha superato la soglia di luminosità che permetterebbe di osservarla anche a occhio nudo: tra l'1 e il 2 febbraio dovrebbe raggiungere il punto più vicino al Pianeta, rendendo le condizioni migliori possibili per vederla. Non sarà comunque una passeggiata: è necessario infatti che il cielo sia sgombro da nuvole e con bassissimo inquinamento atmosferico per osservare la scia verde nel cielo. Per questo gli esperti consigliano di dotarsi di un piccolo binocolo, che rende molto più semplice l’avvistamento.

La cometa dei Neanderthal: la foto

In questi giorni, inoltre, la cometa è salita alla ribalta delle cronache nazionali dopo la decisione della Nasa di scegliere come “foto del giorno” uno scatto della cometa sopra l’Etna. L’immagine, scattata dall'astrofotografo e ingegnere ragusano Dario Giannobile, ha fatto il giro del mondo.



Ora che si avvicinano i giorni in cui è più facile osservare la cometa dei Neanderthal, lo spettacolo è davvero da non perdere, anche perché è l’unica occasione che avremo. Secondo i calcoli degli esperti, infatti, il corpo celeste non tornerà mai più a far visita alla Terra.