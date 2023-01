La cometa di Neanderthal brilla sopra l’Etna: per la Nasa è la foto del giorno

Foto Dario Giannobile

È considerata dalla NASA la "foto del giorno" quella scattata dell'astrofotografo e ingegnere ragusano Dario Giannobile e che ritrae la "cometa di Neanderthal". L'occhio di Giannobile ha catturato la cometa Ztf sull'Etna innevato. Lo scatto ci mostra uno spettacolo naturale che toglie letteralmente il fiato. La foto, pubblicata lo scorso mercoledì 23 gennaio sui suoi canali social, ha incantato gli utenti del web ed è stato ricondiviso da tantissime persone in tutto il mondo, tanto da attirare anche l’attenzione della NASA, che ha scelto proprio quest’immagine come foto astronomica del giorno.

Dallo scorso 24 gennaio, la spettacolare cometa dei Neanderthal è tornata visibile nei nostri cieli dopo ben 50 mila anni dall'ultima volta. Chiamata dagli astronomi C/2022 E3 (ZTF) è comunemente detta anche "cometa dei Neanderthal" proprio perché il suo ultimo avvicinamento alla Terra risale a circa 50 mila anni fa, quando appunto sulla Terra vivevano anche questi nostri antenati.

Lo scorso 12 gennaio l’oggetto celeste aveva raggiunto il perielio, il punto della sua orbita più vicino al Sole, diretta verso il Pianeta Terra, la cometa si è resa facilmente visibile dalle nostre parti.

Come spiega l’UAI, C/2022 E3 (ZTF) è una cometa di lungo periodo, scoperta dalla survey Zwicky Transient Facility il 2 marzo 2022. In quel momento, la cometa aveva una magnitudine apparente di 17,3 e si trovava a circa 4,3 UA (640 milioni di km) dal Sole. All'inizio non è stato subito chiaro cosa fosse e inizialmente si pensava ad un asteroide. In seguito, grazie a studi più approfonditi, si è potuto constatare che l’oggetto celeste in esame aveva una chioma molto condensata e che quindi si trattava di una cometa e non di un asteroide come pensato in un primo momento.