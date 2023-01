Arriva la “cometa dei Neanderthal”: ecco quando e come vederla. VIDEO

Una chioma di colore verde, un'intensa coda di polveri di colore giallastro e una sottile coda di ioni di colore bluastro: è questo lo spettacolo che a breve dovrebbe apparire nei cieli della Terra. La “cometa dei Neanderthal” sta infatti per tornare a fare visita al nostro pianeta, a distanza di circa 52mila anni dall’ultimo passaggio ravvicinato. Secondo quanto riporta l’Ansa, a partire dal 17 gennaio la cometa “sarà sempre visibile in cielo durante la notte e resterà tale fino al 5 febbraio”, come spiegato dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Cometa dei Neanderthal: quando vederla

Se dal 17 gennaio al 5 febbraio sarà dunque possibile assistere al passaggio della cometa dei Neanderthal - nuvole permettendo - c’è una data in cui lo spettacolo potrebbe essere particolarmente visibile. Le ultime osservazioni indicano infatti che la luminosità sta aumentando come previsto e che la cometa sarà al massimo di luminosità il primo febbraio, in concomitanza con la minima distanza dalla Terra.

Cometa dei Neanderthal: come vederla

Sebbene la cometa dovrebbe essere visibile anche a occhio nudo, gli esperti consigliano di avere "almeno un piccolo binocolo” come “quelli tipici da escursione naturalistica”. Comunque alle latitudini italiane, nei giorni di massimo splendore tra fine gennaio e inizio febbraio la cometa sarà circumpolare, cioè visibile per tutta la notte al di sopra dell'orizzonte. A porre un ostacolo all’osservazione della cometa, però, ci sarà la Luna: in quei giorni infatti sarà particolarmente invadente. Ma niente paura: anche se non fosse possibile osservarla direttamente, EduInaf - il magazine dell'Istituto Nazionale di Astrofisica - organizzerà una diretta la sera del 30 gennaio