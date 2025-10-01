FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. La cometa C/2025 Lemmon visibile a occhio nudo anche dall'Italia:...

La cometa C/2025 Lemmon visibile a occhio nudo anche dall'Italia: ecco quando

Secondo le previsioni la cometa C/2025 Lemmon entro fine di ottobre potrebbe mostrarsi persino a occhio nudo anche dall’Italia.
Spazio1 Ottobre 2025 - ore 17:16 - Redatto da Meteo.it
Spazio1 Ottobre 2025 - ore 17:16 - Redatto da Meteo.it

Da qualche settimana gli occhi di astronomi e astrofili sono puntati verso Nord-Ovest, dove la cometa C/2025 A6 Lemmon sta facendo il suo ingresso. Fino a pochi giorni fa si poteva scorgere solo con binocoli e piccoli telescopi, ma la sua corsa verso il Sole l’ha resa sempre più luminosa. Tanto che, secondo le previsioni, entro la fine di ottobre potrebbe mostrarsi persino a occhio nudo anche dall’Italia.

La cometa C/2025 Lemmon, tutto quello che sappiamo

La scoperta della cometa C/2025 A6 Lemmon risale all’inizio dell’anno dal sistema di sorveglianza Mount Lemmon Survey collegato al Catalina Sky Survey. Inizialmente la sua attività appariva modesta, ma con l'avvicinarsi del perielio ha cambiato il suo passo diventando man mano sempre più luminosa.

Già a partire da metà agosto la cometa sorpreso tutti con un aumento improvviso di luminosità, fino a magnitudine 11, accompagnato da una chioma gassosa sempre più ampia. La C/2025 A6 Lemmon non è una cometa periodica: passerà una sola volta attraverso il Sistema solare interno, almeno per i prossimi tredici secoli.

Attenzione, dunque: dopo secoli di viaggio nel buio dello spazio, la C/2025 A6 Lemmon sta per regalarci un incontro unico e irripetibile. Un richiamo antico, che invita ad allontanarsi dalle luci delle città, sollevare lo sguardo e lasciarsi sorprendere da uno spettacolo che parla di mistero, tempo e meraviglia.

La cometa C/2025 Lemmon visibile in Italia? La data

Secondo le previsioni la cometa C/2025 Lemmon potrebbe mostrarsi entro la fine di ottobre persino a occhio nudo dall’Italia. Il periodo clou sarà tra fine ottobre e i primi di novembre, nelle ore serali subito dopo il tramonto. Secondo gli astronomi ed esperti, la cometa potrebbe raggiungere la magnitudine 2, un valore sufficiente per permettere l’osservazione diretta senza strumenti purché si scelgano luoghi lontani dalle luci artificiali.

Per tutti gli amanti dei piccoli corpi celesti, simile a un asteroide, sarà possibile immortalarla ancora meglio tramite binocoli da almeno 50 mm oppure con piccoli telescopi e fotocamere a lunga esposizione. Per seguire il tragitto della cometa sono utili anche software planetari come Stellarium o TheSkyLive.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Asteroide 2024 YR4, cresce la preoccupazione per un possibile impatto con la Luna
    Spazio30 Settembre 2025

    Asteroide 2024 YR4, cresce la preoccupazione per un possibile impatto con la Luna

    Cresce tra gli scienziati la preoccupazione che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna: ecco quali sono le soluzioni preventive sul tavolo.
  • Una scoperta sorprendente su Marte: individuati due giganteschi blocchi geologici
    Spazio29 Settembre 2025

    Una scoperta sorprendente su Marte: individuati due giganteschi blocchi geologici

    Novità in arrivo da Marte. Perseverance ha compiuto un'impresa insolita: scoperti due megablocchi. Di cosa si tratta?
  • Eventi astronomici ottobre 2025: ecco cosa ci attende
    Spazio29 Settembre 2025

    Eventi astronomici ottobre 2025: ecco cosa ci attende

    Ottobre è un mese ideale per l’osservazione astronomica. Le notti si allungano, l’aria si fa limpida e la temperatura è ancora sopportabile.
  • La Luna si sta allontanando dalla Terra (e le giornate si allungano)
    Spazio26 Settembre 2025

    La Luna si sta allontanando dalla Terra (e le giornate si allungano)

    Un costante allontanamento della Luna dalla Terra, ha portato in 70 milioni di anni a giornate leggermente più lunghe.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Tendenza1 Ottobre 2025
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Dopo la fase di maltempo e aria fredda, per il primo weekend di ottobre si conferma un tempo più tranquillo anche se non mancheranno delle piogge
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Tendenza30 Settembre 2025
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Venerdì 3 ottobre raffiche fino a 100 km/h e mareggiate al Sud. Nel weekend ci sarà il rischio di nuove piogge e temporali in arrivo sull’Italia.
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Ottobre ore 23:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154