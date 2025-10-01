Meteo, 1 ottobre con forti piogge e freddo in aumento: le previsioni

FacebookInstagramXWhatsApp

Correnti fredde nord-orientali portano sull'Italia una nuova ondata di maltempo, con vento forte e temperature in picchiata. Le previsioni meteo
Previsione1 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
L’inizio di ottobre si conferma decisamente turbolento per l'Italia, a causa dell’ultima perturbazione di settembre che ieri sera ha raggiunto il Nord. Il suo passaggio segnerà una breve ma intensa fase di maltempo di stampo pienamente autunnale, con molte piogge, vento forte e un sensibile raffreddamento. In termini di precipitazioni il coinvolgimento del Nord sarà abbastanza marginale e limitato alla prima parte di oggi, mercoledì 1 ottobre: il maltempo colpirà in modo più significativo il Centro-Sud, particolarmente lungo il settore adriatico dove non escludiamo fenomeni intensi e criticità.

L’ingresso della perturbazione e dell’aria fredda associata nel Mediterraneo attiverà una impetuosa corrente settentrionale che, tra giovedì e venerdì, spazzerà le regioni centro-meridionali, con raffiche di burrasca e mari fino ad agitati. Ne conseguirà un generale abbassamento delle temperature, in qualche caso anche di 8-10 gradi (entro venerdì sera) rispetto ai valori molto miti registrati fino ad oggi.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 ottobre

Oggi nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Al Nord pioverà più che altro tra questa notte e domattina e tra la Lombardia e l’Emilia Romagna, a seguire tempo per lo più asciutto. Il grosso delle precipitazioni, invece, investirà, le regioni del versante adriatico, quelle meridionali e la Sicilia, dove assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni intensi e abbondanti, con locali criticità.

Temperature massime in calo in val padana e nelle regioni peninsulari; punte ancora fino a 25-27 gradi nelle Isole. Venti di Bora o Grecale in marcato rinforzo su alto Adriatico e regioni centrali, di Tramontana in Liguria, di Maestrale su mare di Sardegna e Canali delle Isole. Su questi settori mari tendenti a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 2 ottobre

Domani al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, est e sud della Sicilia e Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per alcuni banchi nuvolosi a bassa quota su Piemonte, Lombardia, Veneto occidentale e Liguria di ponente. Nel resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso e alcune precipitazioni intermittenti, anche sotto forma di locali rovesci: più probabili e diffusi in mattinata, più isolati nel resto della giornata. Possibili temporali tra Calabria meridionale e Sicilia tirrenica.

Temperature in generale diminuzione, più sensibile in val padana e lungo l’Adriatico. Venti intensi e freddi di Grecale o Tramontana su mari e regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h. Mari mossi o molto mossi, localmente fino ad agitati.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Ottobre ore 15:12

