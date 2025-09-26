La Luna si sta allontanando dalla Terra (e le giornate si allungano)

La Luna si sta allontanando dalla Terra

La Luna si sta progressivamente allontanando dalla Terra a un ritmo di circa 3,8 centimetri all’anno. Un fenomeno silenzioso ma reale, che ha effetti tangibili: influenza le maree e contribuisce ad allungare le giornate, seppur di pochissimi millisecondi ogni secolo.

Come lo sappiamo

Gli scienziati hanno potuto misurare con estrema precisione questo allontanamento grazie ai riflettori installati sulla superficie lunare dalle missioni Apollo e da alcune sonde spaziali. Colpendo la Luna con un raggio laser e misurando il tempo impiegato dal segnale per tornare indietro, è stato possibile calcolare la distanza Terra-Luna e verificarne la crescita nel tempo.

Perché la Luna si allontana

La causa principale è legata alla forza delle maree. La gravità della Luna genera rigonfiamenti negli oceani terrestri, che però non puntano esattamente verso il nostro satellite, ma risultano leggermente spostati in avanti dalla rotazione terrestre. Questo disallineamento produce una forza che trasferisce energia alla Luna, spingendola più lontano, mentre la Terra rallenta la propria rotazione.

Il risultato? I giorni terrestri diventano via via più lunghi, anche se l’effetto è minimo: appena pochi millisecondi in più ogni secolo.

Dalle ere dei dinosauri al futuro lontano

Le analisi paleontologiche mostrano che circa 70 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri, una giornata durava circa 23 ore e mezza: mezz’ora in meno rispetto a oggi.

Guardando avanti, se il processo continuerà, si potrebbe arrivare a una condizione di blocco mareale, in cui la Terra mostrerà sempre lo stesso lato alla Luna, come già fa la Luna nei nostri confronti. Tuttavia, questo scenario si prospetta solo tra miliardi di anni, quando il Sole si trasformerà in gigante rossa, inglobando sia la Terra sia la Luna e rendendo irrilevante ogni effetto mareale.

Un fenomeno impercettibile nella vita quotidiana, ma che racconta molto sulla complessità del sistema Terra-Luna e su come piccoli cambiamenti, accumulati nel tempo, abbiano il potere di trasformare il nostro pianeta.