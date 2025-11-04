In arrivo la Luna più grande del 2025: ecco quando e come ammirarla nel cielo

Il plenilunio di novembre è pronto a incantare migliaia di appassionati di eventi celesti, e stavolta il termine "incantare" è più che mai appropriato. Non solo vedremo splendere in cielo il disco lunare in tutta la sua pienezza, ma avremo modo di ammirare anche la Superluna più grande del 2025.

Arriva la Superluna più grande dell'anno

Gli skywatcher quest'anno hanno dovuto fare i conti con un calendario celeste un po' avaro in termini di Superlune. Ma se fino a settembre non hanno potuto ammirarne nessuna, l'ultimo trimestre del 2025 offre loro un continuo susseguirsi di Lune Piene al perigeo.

Quella che sta per arrivare poi, sarà la Luna Piena più vicina al nostro Pianeta, sarà la "Superluna 2025 per eccellenza". Il suo percorso ellittico la porta infatti a raggiungere la fase di piena in punti diversi, facendo sì che non sempre questi coincidano con quello più vicino alla Terra (perigeo).

Quando ciò accade si parla di Superluna, un termine coniato da Richard Nolle nel 1979 e mai ufficializzato, ma divenuto di uso comune per indicare una Luna più grande e luminosa del solito. Di quanto aumentano le dimensioni apparenti e la luminosità del nostro satellite naturale? Ciò dipende dalla vicinanza al nostro Pianeta: più la Luna Piena è vicina al perigeo e maggiore è lo spettacolo.

Quella che ci attende domani, mercoledì 5 novembre, è la più vicina di tutte, ed è per questo che lo spettacolo che offrirà sarà davvero memorabile: con una distanza di "appena" 363.654 km da noi, sarà più grande dell'8% e con una luminosità del 16% in più rispetto a una Luna Piena normale.

©Stellarium - cielo del 5 novembre ore 21:00 circa

Quando e come vedere la Superluna del Castoro 2025

Come sempre accade, anche la Luna Piena di novembre prende il nome dalle usanze dei nativi americani. In particolare quello che vedremo domani sarà il plenilunio del Castoro (Beaver Moon), un termine dovuto al fatto che in questo periodo i cacciatori usavano disporre le trappole per catturare i roditori e preparare così calde pellicce per affrontare l'inverno.

La Luna Piena del Castoro sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Sarà sufficiente alzare lo sguardo verso Est, avendo l'accortezza di scegliere punti di osservazione lontani dalle luci artificiali della città per avere un maggiore contrasto con il cielo buio.

Tecnicamente il nostro satellite raggiungerà la fase di piena alle 13:19 GMT (14:19 ora italiana), anche se ovviamente a quell'ora sarà impossibile da vedere. Tuttavia il disco lunare apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva all'evento, e il momento migliore per ammirare questo ennesimo spettacolo celeste gratis sarà poco dopo il tramonto del 5 novembre, quando la Luna sorgerà creando un'illusione ottica dell'orizzonte che amplificherà le sue dimensioni.