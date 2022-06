Come vedere i cinque pianeti allineati, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno: quando, come vederlo e cosa succede

fonte foto Stellarium

5 pianeti allineati e visibili a occhio nudo, questo è il fantastico regalo che ci offre il cielo di giugno: ecco come e quando godersi lo spettacolo di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno tutti insieme.

5 pianeti allineati visibili a occhio nudo, quando e come

Astronomicamente il mese di giugno ci regala già ogni anno il solstizio d'estate, che sancisce l'inizio ufficiale della stagione più calda e amata. Forse non tutti sanno però che, ogni 18 anni e pochi giorni dopo il 21 giugno, il cielo ci regala un altro spettacolo estremamente affascinante: l'allineamento di ben 5 pianeti del sistema solare. Questo evento è visibile a occhio nudo appunto una volta ogni 18 anni, quindi è un fenomeno da cogliere al volo ogni volta che capita. I pianeti in questione, in ordine di distanza dal Sole, sono Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno.

Lo spettacolo sarà visibile già a partire da stasera, 24 giugno, ma la visuale migliore si avrà circa un'ora e mezza prima dell'alba del 25 giugno, dunque intorno alle 4 di domani mattina. Un orario certamente non comodissimo, ma vi assicuriamo che alzarsi presto sarà un sacrificio più che valido per godersi un simile scenario.

Come guardare i pianeti allineati

L'evento sarà visibile in tutto il mondo, ma ci sono delle precisazioni da fare in base alla propria posizione sulla Terra. In particolare, se si abita nell'emisfero boreale sarà necessario rivolgere lo sguardo verso est e sud est. Mentre chi vive nell'emisfero australe dovranno guardare a est e nord est. Come detto, l'allineamento sarà visibile a occhio nudo, ma per i fortunati dotati di un binocolo piuttosto elaborato, sarà possibile vedere anche i restanti pianeti del sistema solare, Urano e Nettuno.

Quali saranno i primi a essere visibili? Alzando gli occhi al cielo stasera, il primo pianeta che potrete scorgere sarà Saturno, dopodiché toccherà a Giove e Marte. Andando avanti nella nottata potrete vedere contemporaneamente anche Venere e Mercurio, godendovi uno spettacolo che si ripeterà la prossima volta nel 2040.