Come saranno i Giorni della Merla 2025? Le ultime tendenze

Che tempo farà nei Giorni della Merla 2025? Il 29, 30 e 31 gennaio sono indicati come i Giorni della Merla, una tradizione popolare secondo cui sarebbero le giornate più fredde dell'inverno. Scopriamo qualcosa di più su questa originale tradizione e le tendenza meteo di quest'anno.

Cosa sono i giorni della Merla? La storia e la leggenda

I giorni della Merla sono indicati come le giornate più fredde dell'inverno secondo un'antica tradizione popolare che narra di un evento climatico talmente estremo da cambiare il piumaggio dei merli da bianco a nero.

Una credenza popolare che nel corso degli anni si è sempre più intrecciata con i cambiamenti climatici legati alla fine del mese di gennaio, considerato uno dei mesi più freddi dell'anno. Gli ultimi giorni del mese di gennaio sono così diventati quelli della Merla per via di una tradizione popolare che ancora oggi affascina milioni di persone.

La leggenda narra che il 28 gennaio i merli lasciavano i loro nidi pensando che fosse arrivata la fine della stagione fredda. L'inverno decise di punirli scatenando una tempesta talmente fredda da ricoprire la terra di neve e ghiaccio. Per mettersi in salvo dalla tempesta di neve e ghiaccio i merli trovano rifugio nei camini delle case sporcando così di nero il piumaggio bianco.

Tendenza meteo per i Giorni della Merla 2025

Generalmente i Giorni della Merla, 29, 30 e 31 gennaio, coincidono con il picco del freddo della stagione invernale. Il clima tende a farsi più gelido per l'arrivo di correnti d'aria provenienti dall'Artico che fanno crollare vertiginosamente le temperature portando in tutta Europa un tempo rigido con gelate e nevicate.

Che tempo farà quest'anno nei Giorni della Merla 2025? La tendenza meteo delinea dal 29 al 31 gennaio 2025, per l'appunto le giornate della Merla, un clima freddo con correnti d'aria gelida che determineranno anche un brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Sono previste piogge e temporali, ma anche nevicate sulle Alpi anche se a quote alte. In calo le temperature, che nel mese di gennaio sono state altalenanti, ma generalmente con valori ben superiodi alla media del periodo. Nei Giorni della Merla, infatti, la colonnina di mercurio registrerà un calo dei valori che torneranno in linea con il mese di gennaio con il rischio di minime sotto lo zero anche in città di pianura.