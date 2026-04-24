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Come tenere lontane le lumache dal giardino e dall'orto

Come liberare l'orto e il giardino dalle lumache e salvare i raccolti e le piante da fiore: rimedi ecologici ed efficaci.
Ambiente24 Aprile 2026 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it
Ambiente24 Aprile 2026 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it

Piccoli gasteropodi terrestri senza guscio, le lumache possono rappresentare uno dei principali pericoli per le nostre piante. Si nutrono infatti di foglie, fiori e frutti, danneggiando (non solo esteticamente) piante e raccolti.

Allontanare le lumache dalle piante: 3 rimedi efficaci

Per mesi avete curato il vostro orto, e quando arriva il momento di portare sulla tavola ortaggi a km 0 il raccolto rischia di essere sacrificato dalle lumache? Oppure le limacce hanno preso di mira le vostre piante in giardino e ora (con le foglie tutte mangiucchiate) non appaiono più belle come avreste voluto?

Eliminare le lumache e le chiocciole in modo efficace, è possibile. Le soluzioni che andiamo a elencarvi sono tutte in grado di ridurre notevolmente il numero di questi ospiti indesiderati e rispettose dell'ambiente. Scegliere rimedi ecologici non è solo una questione etica, ma anche e soprattutto salutare, in particolare quando parliamo di "protezioni" per le piante dell'orto, destinate alla nostra tavola.

Eliminare le lumache con le barriere naturali

Il primo escamotage potrebbe essere quello di creare delle vere e proprie barriere naturali. Posizionare intorno alle piante un po' di cenere di legna o dei gusci d'uovo frantumati rappresenta un ottimo deterrente. La cenere è irritante per lumache e chiocciole, mentre i bordi affilati dei gusci formano un terreno scomodo da attraversare per questi animali striscianti: il risultato in entrambi i casi sarà una protezione sana e sicura per le piante dell'orto.

Coloro che vogliono evitare di dover intervenire sulle singole piante, potrebbero prendere in considerazione l'idea di collocare, lungo tutto il perimetro dell'orto, un'ampia fascia di sabbia da costruzioni. Anche in questo caso il terreno si presenterà invalicabile per questi piccoli gasteropodi.

In alternativa è possibile recintare l'area con una rete particolare, e più precisamente quella usata per l'elicicoltura. Si tratta della protezione adottata negli allevamenti professionali di chiocciole, pensata per impedire loro di oltrepassarla, ma può essere usata benissimo anche per tenerle all'esterno.

Usare le trappole per sconfiggere le lumache

Un altro sistema efficace potrebbe essere quello di disseminare lungo l'orto delle trappole per lumache. Possono essere realizzate con dei vasetti dello yogurt o dei barattoli, che andranno interrati fino al bordo e riempiti di birra.

Le lumache verranno attratte dall'odore della bevanda e finiranno all'interno del contenitore, dal quale non riusciranno più a uscire. Questo rimedio ha un solo inconveniente legato al meteo: quando piove, l'acqua può diluire la birra rendendola meno "appetibile" agli ospiti dell'orto o del giardino.

Come eliminare le lumache con la raccolta manuale

Controllare le piante dell'orto e del giardino, ed eliminare manualmente le lumache presenti, richiede un po' di pazienza ma può dare ottimi risultati, soprattutto se l'infestazione non è molto estesa.

Chi decide di procedere con questo metodo dovrà tenere presente che le limacce sono attive sia di giorno che di notte, e che la loro attività si fa più intensa quando l'aria è umida. Potrebbe quindi essere un'ottima idea fare un'incursione dopo un'oretta che avete bagnato gli ortaggi alla sera, o in una giornata di pioggia.

Le possiamo trovare nascoste tra le foglie e rimuovere agevolmente con le mani. Una volta raccolte in un contenitore, potranno essere rilasciate in punti lontani dai raccolti, magari in compagnia di qualche foglia ormai mangiucchiata e inutilizzabile.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Aprile ore 14:56

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