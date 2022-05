Come allontanare i piccioni dal vostro balcone in modo naturale

Il tuo balcone è assediato dai piccioni e vorresti allontanarli senza però fargli del male? Ci sono degli efficaci metodi naturali per tenere pulito il tuo balcone senza nuocere alla salute dei volatili, scopriamoli insieme.

Allontanare i piccioni, i rimedi naturali

"Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione" cantava Povia vincendo il Festival di Sanremo nel 2006. Con tutta la simpatia per il volatile, il problema subentra se sul cornicione fa anche altro, sporcando i nostri balconi e i nostri terrazzi. Il disagio è comune a moltissime persone che ogni giorno hanno a che fare con cattivi odori e macchie di guano da pulire. Per questo motivo si trovano facilmente trappole, prodotti chimici e altri arnesi addetti a scacciare i piccioni, nuocendo però alla loro salute e magari facendo male anche all'ambiente. Questi animali, che in realtà sono particolarmente intelligenti al contrario di quanto si crede, non meritano però di soffrire inutilmente e possono essere allontanati con rimedi naturali efficaci e per nulla invasivi.

Bisogna sapere che i piccioni hanno paura degli uccelli predatori, come per esempio i gufi, i falchi e le aquile, animali che però in città non sono presenti. Dunque, per tener lontano i piccioni dalla nostra abitazione, dobbiamo simulare la presenza di un uccello predatore. Come? Con uno spaventapasseri, o meglio, uno "spaventa-piccioni". Su Internet si possono acquistare delle sagome ad hoc a forma di gufo o di altri animali da posizionare nei luoghi in cui i piccioni tendono ad appollaiarsi.

Questo rimedio risulta essere molto efficace, ma ha un difetto: col tempo i piccioni riconoscono la sagoma e imparano che non è pericolosa (ve l'avevamo detto che sono intelligenti!) e dunque torneranno nuovamente a svolgere i loro comodi sul vostro balcone. Spostare spesso le sagome può rallentare il tempo di apprendimento del piccione, ma non è comunque una soluzione definitiva. Risultano essere efficaci anche le girandole che, posizionate nei vasi, allontanano i piccioni grazie al loro movimento e ai colori sgargianti uniti ai riflessi del sole.

Altri oggetti economici per allontanare i piccioni

Se desiderate una soluzione ancor più economica riciclando ciò che avete già in casa, sappiate che anche le superfici riflettenti sono particolarmente efficaci. La luce che rimbalza sulla superficie colpisce gli occhi degli uccelli senza provocare danni ma fungendo ugualmente da deterrente. Cosa si può usare? Sicuramente un vecchio specchio, ma ancor più efficaci sono i cd che garantiscono uno spettro cromatico più ampio.

Vi consigliamo di appenderli a un filo in modo tale che, con l'effetto del vento, si muovano e risultino più funzionali. Se non disponete di vecchi cd o di uno specchio da buttare, andranno benissimo anche delle strisce di carta stagnola o di un involucro come quello avanzato dell'uovo di Pasqua da appendere sempre sfruttando l'effetto del vento.

Vi sarà utile sapere anche che i piccioni mal sopportano gli odori forti, come quelli di alcune spezie. Posizionare un po' di pepe, peperoncino o cannella sul vostro balcone allontanerà certamente i volatili, ma attenzione a non abbondare con le dosi! Se temete che l'odore possa dare fastidio anche a voi, potete optare per gli oli essenziali. In commercio esistono particolari miscele ad azione repulsiva proprio per i piccioni; queste soluzioni sono resistenti all'acqua e adatte a stare all'aperto, oltre che economiche.

Ovviamente, oltre ai rimedi per allontanare i piccioni, sarebbe opportuno non invitarli proprio a venire. Per questo l'ultimo consiglio riguarda il cibo: mai lasciare tracce o avanzi sul proprio balcone, nemmeno le ciotole degli animali domestici. I piccioni ne sono chiaramente attratti, ragion per cui è necessario non indicargli la nostra casa come un luogo appetibile. Se seguirete questi consigli avrete un balcone pulito senza aver fatto del male a nessun essere vivente.