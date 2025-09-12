FacebookInstagramXWhatsApp

Colpo di coda dell’estate in Italia: nuovo picco delle temperature fino a 30°. Ecco quando

L'estate è davvero finita? Non sembrerebbe guardando le tendenze meteo che delineano la rimonta dell'alta pressione con un clima caldo e soleggiato.
Clima12 Settembre 2025 - ore 16:12 - Redatto da Meteo.it
Dopo una settimana instabile segnata da violenti fenomeni temporaleschi con nubifragi ed allagamenti in diverse regioni, l'Italia si prepara a vivere un weekend climaticamente variabile. La rimonta dell'alta pressione fa salire le temperature regalando così una nuova parentesi estiva: quanto durerà?

Meteo, torna il caldo con la rimonta dell'alta pressione

L'estate è davvero finita? Dopo i dati condivisi da ISAC-CNR che, hanno classificato la stagione estiva come la quarta più calda mai registrata in Italia, negli ultimi giorni il maltempo è stato l'indiscusso protagonista in buona parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerte meteo.

Con l'allontanamento della perturbazione n.3 di settembre il clima torna a farsi stabile e soleggiato grazie alla rimonta parziale dell'alta pressione che farà incrementare di nuovo anche le temperature.

Attenzione: non ci saranno i 35-40° registrati durante i mesi di luglio e agosto, ma la colonnina di mercurio è destinata a sfiorare i 30° in alcune regioni del Centro-Sud con valori anche superiori in Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia: torna il caldo da Nord a Sud?

Nella settimana che va dal 15 al 21 settembre la tendenza meteo delinea un rinforzo dell'alta pressione lungo tutto il Mediterraneo. Anche in Italia è previsto il ripristino di condizioni climatiche stabili con il ritorno del sole e di temperature in crescita, ma con valori lontani da quelli registrati durante i mesi estivi.

Il caldo si farà sentire particolarmente nelle regioni del Sud e nelle Isole dove si potrebbero sfiorare i 30°, mentre in diverse zone della Pianura Padana e del Centro sono previsti fino a 26° complice il veloce passaggio di un sistema perturbato.

La situazione è destinata migliorare anche al Nord dove non si esclude un aumento dei valori fino a 30°, mentre tra Sud e Isole sono previsti picchi di qualche grado in più. Che dire: il colpo di coda dell'estate 2025 è servito.

