Colazione per gli studenti: gli alimenti per restare concentrati

La colazione è il pasto più importante della giornata. Chiunque ha sentito molte volte ripetere questa frase, ma soltanto in pochi riescono veramente a dedicare - appena svegli - il giusto tempo ad alimentarsi in maniera sana. Le corrette abitudini a tavola prima di iniziare la giornata sono particolarmente importanti per gli studenti, che hanno bisogno di essere attivi e attenti durante le mattinate a scuola.

Come fare una colazione perfetta

Svolgere una colazione sana è fondamentale per il benessere, sia dal punto di vista fisico sia mentale. Anzitutto, sarebbe bene evitate che la frenesia e qualche minuto in più a letto finiscano per togliere tempo alla colazione, perché sono proprio i nutrienti che si assumono appena svegli che permettono di rimanere concentrati a scuola. Il pasto dovrebbe essere completo ed equilibrato: oltre ai carboidrati, è importante assumere anche il giusto quantitativo di proteine e di grassi.

Per esempio, potrebbe essere indicato assumere frutta secca e fresca, yogurt magro e uova. Ancora, un altro ottimo cibo è l’avocado, un toccasana per la salute del cuore e piacevole da consumare in vari piatti differenti.

Al contrario, sarebbe bene limitare alimenti molto processati e ricchi di zuccheri, come biscotti e merendine. Questi cibi, infatti, determinano un picco di energia nelle prime ore della mattina a cui fa seguito un calo di concentrazione nella seconda parte, oltre a tutti i problemi relativi all’aumento di peso. Per questo motivo può essere utile sostiuire questi cibi con fiocchi d’avena, pane integrale o altri cereali con basso contenuto di zuccheri.