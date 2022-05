Colazione, caffè e non solo: cosa scelgono davvero gli italiani la mattina

Dolce o salata, con latte o senza: ci sono moltissime varianti possibili della prima colazione, ma una certezza rimane inossidabile. Parliamo del caffè, che secondo un'indagine dell'Osservatorio Nestlé è consumato dal 68% degli italiani durante la colazione. Ad accompagnare il caffè ci sono il latte (scelto dal 39% delle persone) e i biscotti (consumati dal 56% degli italiani).

Cosa mangiano gli italiani a colazione

Accanto a caffè, latte e biscotti nelle preferenze degli italiani troviamo lo yogurt, scelto dal 39% delle persone. Seguono poi la frutta fresca (37%) e il miele (30%): secondo l’indagine questi sono gli alimenti ritenuti maggiormente adatti ad una colazione ottimale in termini di apporto nutrizionale. Persiste l'abitudine di spalmare il pane di marmellata (31%), preferita alla brioche (29%). Il tè invece è scelto solo dal 22% degli italiani.

Quanti saltano la colazione

Dall’indagine dell’Osservatorio Nestlé risulta poi che 7 su 10 fanno colazione tutte le mattine senza mai saltarla, mentre i rimanenti 3 dichiarano di non farla mai. Per il 92% la colazione ideale si fa nella propria abitazione, mentre la colazione fatta al bar è praticata da una minoranza (8%), contro circa l'11% evidenziato da una ricerca del 2019. Per il 74% degli italiani, il tempo dedicato alla colazione durante la settimana è di 15 minuti. Durante il weekend però i tempi si dilatano e il 50% degli italiani prolunga questo rito facendolo durare mezz'ora.