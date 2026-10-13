FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Clima, settembre 2026 è il secondo più caldo di sempre: gli effet...

Clima, settembre 2026 è il secondo più caldo di sempre: gli effetti anche in Italia

Il rapporto di Copernicus evidenzia un pianeta sempre più colpito dal riscaldamento globale: settembre 2026 si è classificato come il secondo più caldo mai registrato.
Clima13 Ottobre 2026 - ore 14:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima13 Ottobre 2026 - ore 14:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Settembre si è concluso con temperature eccezionalmente elevate in tutto il mondo, risultando il secondo più caldo mai registrato dopo il 2023. I dati confermano che il pianeta continua a riscaldarsi, con valori termici particolarmente alti.

Per il secondo mese consecutivo, la temperatura media globale ha superato di oltre 1,5°C i livelli dell’epoca preindustriale. Questo dato evidenzia la gravità dei cambiamenti climatici in corso. A confermare la situazione è Copernicus, il servizio europeo che studia e monitora le condizioni climatiche della Terra.

Clima, settembre 2026 è il secondo più caldo di sempre

Nel mese di settembre 2026, la temperatura media della Terra ha raggiunto i 16,27°C, registrando valori nettamente superiori rispetto al passato. Rispetto alla media del periodo 1991-2020, si è verificato un aumento di 0,82°C, mentre il confronto con l’epoca preindustriale evidenzia una crescita di 1,63°C.

Tra i mesi di settembre, soltanto quello del 2023 aveva fatto registrare temperature più alte, con una differenza minima di appena 0,11°C. La situazione desta preoccupazione anche perché agosto e settembre 2026 hanno entrambi superato la soglia di riscaldamento di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Una circostanza simile non si verificava dal novembre 2025 e potrebbe ripresentarsi anche nel 2027, soprattutto a causa del possibile rafforzamento del fenomeno climatico El Niño.

Questi dati richiamano l’importanza dell’Accordo di Parigi del 2015, che punta a limitare il riscaldamento globale, mantenendolo ben al di sotto dei 2°C e possibilmente entro 1,5°C. Tuttavia, il superamento di questa soglia per uno o più mesi non significa che l’obiettivo sia stato definitivamente mancato, poiché la valutazione si basa sulle temperature medie osservate per periodi molto più lunghi.

Nonostante questa precisazione, la frequenza di valori così elevati rappresenta un chiaro segnale dell’accelerazione del cambiamento climatico. L’aumento delle temperature può infatti mettere a rischio gli equilibri naturali, aggravare la scarsità d’acqua e provocare conseguenze sempre più gravi per gli ecosistemi e le popolazioni di tutto il mondo.

Oceani sempre più caldi

Anche gli oceani mostrano una situazione preoccupante, con temperature che continuano a raggiungere livelli eccezionali. Nel settembre 2026, la superficie degli oceani compresa tra le latitudini 60° sud e 60° nord ha registrato una media di 21,05°C, superando il precedente primato di 20,92°C stabilito nello stesso mese del 2023.

Tra i fattori più significativi in questo contesto c’è El Niño, un evento climatico naturale che provoca il riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e influenza il clima in molte parti del mondo. Secondo le previsioni, questo fenomeno potrebbe rafforzarsi ulteriormente e raggiungere un’intensità particolarmente elevata. Anche nei mari europei sono state osservate temperature insolite, con nuovi record lungo le coste atlantiche e nel Mediterraneo occidentale.

Il caldo ha interessato anche diverse aree terrestri, mentre alcuni importanti fiumi europei, tra cui Reno, Danubio e Vistola, hanno raggiunto livelli particolarmente bassi per il periodo. La riduzione delle portate ha creato difficoltà per il trasporto fluviale, le riserve d’acqua e le attività agricole.

La siccità prolungata, infatti, limita l’acqua disponibile per le coltivazioni e mette in difficoltà gli ambienti naturali e la gestione delle risorse idriche. Tuttavia, verso la fine di settembre, le precipitazioni hanno contribuito a migliorare parzialmente la situazione in alcune zone colpite dalla mancanza di pioggia.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, arriva l’ottobrata: ecco quanto durerà il bel tempo
    Clima13 Ottobre 2026

    Meteo Italia, arriva l’ottobrata: ecco quanto durerà il bel tempo

    Torna il bel tempo sull'Italia complice la rimonta dell'alta pressione: sole e temperature in rialzo da Nord a Sud.
  • Meteo, avviso di allerta gialla per maltempo il 13 ottobre in Italia: ecco dove
    Clima12 Ottobre 2026

    Meteo, avviso di allerta gialla per maltempo il 13 ottobre in Italia: ecco dove

    Scatta una nuova allerta meteo gialla per martedì 13 ottobre 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio nel bollettino della Protezione.
  • Meteo, ultime piogge al Sud: torna l’alta pressione con temperature miti in Italia. Le previsioni
    Clima12 Ottobre 2026

    Meteo, ultime piogge al Sud: torna l’alta pressione con temperature miti in Italia. Le previsioni

    Ancora maltempo al Centro-Sud e Sicilia, ma nelle prossime ore si delinea la rimonta dell'alta pressione con sole e temperature in rialzo.
  • Meteo, allerta arancione e gialla l'11 ottobre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima10 Ottobre 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla l'11 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

    Doppio stato di allerta meteo arancione e gialla domenica 11 ottobre 2026 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio maltempo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre
Tendenza13 Ottobre 2026
Meteo: anticiclone protagonista fino a venerdì, nuova perturbazione nel weekend del 17-18 ottobre
Dopo un venerdì ancora stabile e soleggiato, ma con qualche nebbia in pianura, per il weekend si conferma il ritorno delle piogge
Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza
Tendenza12 Ottobre 2026
Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza
La tendenza meteo da metà settimana vede una rimonta anticiclonica con valori oltre le medie stagionali soprattutto al Centro-Nord e in montagna.
Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre
Tendenza11 Ottobre 2026
Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre
Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma per qualche giorno alcune regioni registreranno temperature inferiori alla media! La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Ottobre ore 18:05

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154