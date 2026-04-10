Clima: marzo 2026 senza record di caldo. I dati di Copernicus

Dopo un inizio segnato da temperature insolitamente elevate, la primavera 2026 in Italia ha rapidamente cambiato volto, mostrando un lato decisamente più instabile e a tratti estremo.

Il mese di marzo è stato caratterizzato da una forte variabilità meteorologica, con il passaggio da condizioni miti e secche a fasi fredde, ventose e perturbate, accompagnate da cicloni mediterranei e nevicate anche intense.

Anche questo scenario riflette in modo sempre più evidente gli effetti della crisi climatica, ormai visibili anche sul territorio italiano. I dati utilizzati per questa analisi provengono dal Copernicus Climate Change Service (C3S), sviluppato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), e rappresentano uno dei riferimenti più autorevoli per lo studio delle anomalie climatiche.

Temperatura dell’aria: marzo 2026 sopra la media ma con forti contrasti

Nel mese di marzo 2026 la temperatura media in Italia si è attestata a 7,88°C, con un’anomalia positiva di +0,55°C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Un valore che colloca questo mese tra i più caldi degli ultimi decenni, pur senza avvicinarsi ai record storici.

Il dato medio nasconde però una forte alternanza tra due fasi ben distinte. Nella prima parte del mese ha dominato un clima mite e stabile, mentre nella seconda metà si è assistito a un deciso cambio di circolazione atmosferica. In particolare, tra il 26 e il 27 marzo, un’irruzione di aria artica marittima ha portato un’ondata di freddo tardivo, seguita da un ulteriore episodio freddo proprio alla fine del mese.

Dal punto di vista geografico, le temperature sono risultate superiori alla media soprattutto al Nord e in diverse aree del Centro, mentre valori leggermente inferiori si sono registrati al Sud e in Sicilia. Le anomalie più marcate si sono osservate in Liguria, nella Pianura Padana e in alcune zone della Toscana.

Temperatura del mare: Mediterraneo sempre più caldo

Un altro elemento significativo riguarda la temperatura delle acque superficiali del Mediterraneo centrale, che nel marzo 2026 ha raggiunto i 15,03°C, segnando un’anomalia di +0,96°C rispetto alla media climatica.

Si tratta di uno dei valori più elevati mai registrati per questo periodo, secondo solo agli ultimi anni, a conferma di una tendenza ormai consolidata. Le anomalie più elevate si sono concentrate nei bacini settentrionali, come l’Alto Adriatico e l’Alto Tirreno, dove in alcuni casi si sono superati anche +1,5°C.

Questo riscaldamento del mare ha un ruolo fondamentale nel rendere più energetici i sistemi perturbati, contribuendo alla formazione di cicloni mediterranei sempre più intensi.

Precipitazioni: più piogge ma distribuite in modo irregolare

Le precipitazioni complessive di marzo sono risultate leggermente superiori alla media, con un incremento del 12,8% rispetto al trentennio di riferimento. Tuttavia, la distribuzione delle piogge è stata estremamente disomogenea.

Il Centro-Sud è stato frequentemente interessato da perturbazioni anche intense, tra cui alcuni cicloni mediterranei che hanno portato piogge abbondanti e localmente persistenti. In regioni come Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia si sono registrati accumuli molto elevati, in alcuni casi superiori al doppio della norma.

Al contrario, il Nord Italia e parte del Centro hanno vissuto condizioni più secche, con un deficit pluviometrico evidente soprattutto in Pianura Padana, Friuli Venezia Giulia e Alta Toscana, dove le precipitazioni sono risultate inferiori alle attese.

Neve: eventi intensi ma bilancio negativo

Nonostante diversi episodi nevosi anche rilevanti, il bilancio complessivo della neve nel marzo 2026 risulta negativo. I dati mostrano infatti una riduzione sia della superficie innevata sia dello spessore del manto nevoso rispetto alla media climatica.

Nel corso del mese non sono mancati eventi intensi, soprattutto sulle Alpi occidentali e lungo l’Appennino, dove si sono registrate nevicate abbondanti anche a quote relativamente basse. Tuttavia, le temperature mediamente più elevate hanno limitato la persistenza della neve, soprattutto nelle aree di bassa quota e nelle pianure.

Solo alcune zone, come il settore alpino occidentale e l’Appennino umbro-marchigiano, hanno mostrato condizioni di innevamento superiori alla media.

Un clima sempre più estremo e variabile

Il mese di marzo 2026 rappresenta un esempio chiaro di come il clima italiano stia diventando sempre più dinamico e imprevedibile. L’alternanza tra caldo anomalo, ondate di freddo tardivo, precipitazioni intense e riduzione della neve evidenzia un sistema climatico in trasformazione.

Questi segnali confermano una tendenza ormai consolidata: la crescente frequenza di eventi estremi, con impatti sempre più evidenti su ambiente, agricoltura e gestione delle risorse idriche. La primavera 2026 si inserisce così in un quadro più ampio, in cui la crisi climatica continua a manifestarsi anche nel nostro Paese con effetti concreti e misurabili.

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