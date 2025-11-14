Classifica Forbes 2025: aeroporti e compagnie top del mondo, l’Italia assente

Durante un volo in aereo ogni dettaglio ha la sua importanza: dal check-in all'atterraggio L'esperienza di un viaggio al top si costruisce con una serie di piccoli gesti che, uno dopo l'altro, determinano la differenza tra un volo qualunque e uno indimenticabile.

Per questo motivo Forbes Travel Guide ha stilato la classifica 2025 delle migliori compagnie, aeroporti e lounge del mondo. Scopriamo insieme chi vince.

Forbes Travel Guide premia le migliori compagnie, aeroporti e lounge del mondo

Forbes ha comunicato i 18 premi assegnati alle migliori compagnie, aeroporti e lounge del mondo. Si tratta di riconoscimenti importanti e prestigiosi assegnati grazie al voto e giudizio di più di 9000 professionisti del settore alberghiero, tra consulenti di viaggio di lusso e ispettori anonimi della guida americana.

Peter Greenberg, giornalista di viaggio vincitore di un Emmy Award ha sottolineato: "I viaggiatori sono sommersi da strategie di marketing intelligenti che rendono difficile distinguere l’eccellenza autentica dal semplice branding. Questi premi forniscono un punto di riferimento affidabile, basato sull’esperienza delle voci più esigenti nel settore dell’ospitalità". Curiosi di scoprire chi sono i vincitori?

Classifica 2025 Forbes, le migliori compagnie aeree del 2025: vincono Emirates e Delta

Anche per il 2025 a trionfare come la migliore compagnia aerea internazionale è l'Emirates, la compagnia di Dubai eletta la numero uno nella speciale classifica Forbes Travel Guide. Viaggiare a bordo della compagnia di Dubai è un'esperienza davvero raffinata: dall'area del check-in per i passeggeri che viaggiano in prima classe fino al riconoscimento come prima compagnia certificata per l’autismo grazie alla presenza di oltre 30.000 dipendenti formati per assistere i viaggiatori con bisogni specifici.

La prima classe del Boeing 777-300ER ha conquistato il premio di migliore prima classe internazionale grazie alla presenza di suite, sedili a gravità zero, profumi di Bulgari e un menù davvero di gran classe.

In America, invece, il primato di miglior compagnia aerea è stato assegnato alla Delta Air Lines che vince 5 premi tra cui il premio migliore business class americana per la cabina Delta One e il premio migliore lounge negli Stati Uniti per la Delta One Lounge al JFK di New York. Nella categoria delle compagnie aeree più piccole ha vinto JSX, servizio charter pubblico che offre un’esperienza da jet privato con solo 30 posti e check-in a 20 minuti dal volo.

Classifica 2025 Forbes, migliori aeroporti e lounge e tutti gli altri premi

Dalle migliori compagnie aeree ai premi Forbes 2025 Travel Guide assegnati ai migliori aeroporti e lounge. Il miglior aeroporto del mondo è il Singapore Changi, mentre lo scettro in America è stato assegnato a LaGuardia di New York recentemente rinato dopo una ristrutturazione costata 8 miliardi di dollari. Tra i premiati anche la migliore lounge indipendente di Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno all’aeroporto di Hamad, in Qatar.

Tra i premi assegnati c'è anche il premio per l’innovazione dell’anno assegnato ad Air New Zealand e al suo Skycouch, un sistema che trasforma una fila di sedili economici in un divano completamente reclinabile. La miglior business class internazionale, invece, è quella di Qatar Airways, mentre in campo culinario a trionfare è Air France che vince il premio come migliore collaborazione culinaria in volo, grazie ai piatti firmati dallo chef stellato Daniel Boulud.

Da segnalare anche il PS di Los Angeles eletto come migliore aeroporto privato, mentre American Airlines vince il premio per il miglior programma fedeltà. Infine il premio per la migliore app di volo è stato assegnato a Delta. Grande assente in tutte le categorie è indubbiamente l'Italia esclusa da ogni titolo.