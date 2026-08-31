Cielo di settembre: eventi imperdibili che il firmamento ci offre gratis

Il cielo settembrino, con le giornate che si accorciano, offre agli appassionati di eventi celesti molte più ore di buio per ammirare il firmamento. Sono molti gli appuntamenti da segnare in agenda questo mese e la maggior parte di loro vedrà protagonista la Luna. Pronti a scoprirli tutti insieme a noi?

Eventi astronomici di settembre da non perdere

Settembre segna il passaggio dall'estate all'autunno, e se la stagione astronomica inizierà domani, martedì 1° settembre, per poterci definire davvero dentro la stagione del foliage dovremmo attendere il 23 del mese, quando il solstizio d'autunno darà ufficialmente il via anche a quella astronomica. E proprio il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste (e il giorno e la notte hanno una durata quasi uguale in tutto il mondo) rappresenta uno degli eventi astronomici più attesi di questo mese.

Ovviamente avremo anche un plenilunio speciale, che a settembre vedrà splendere in cielo la Luna del Raccolto, qualche sciame meteorico che raggiungerà il picco, baci celesti e qualche cometa.

Come accade ogni mese poi, avremmo una visione diversa dei Pianeti, con alcuni che saranno più facili da individuare (anche a occhio nudo), altri che richiederanno una maggiore attenzione e qualcuno che, invece, sarà proprio impossibile da osservare nel firmamento. Settembre vedrà anche due occultazioni importanti, con la Luna che passerà davanti a due dei Pianeti più grandi del Sistema Solare. Pronti a scoprire tutti gli eventi astronomici del mese?

Occultazioni lunari di settembre: la Luna oscura Giove, poi cancella Venere

Il nostro satellite naturale si prepara a nascondere alla vista due dei Pianeti più importanti del Sistema Solare. L'8 settembre passerà davanti a Giove, oscurando completamente il Gigante Gassoso. Si tratterà di un evento abbastanza raro: l'ultima volta che è verificato un occultamento lunare di Giove è stato a maggio 2023.

Purtroppo questo evento non sarà visibile alle nostre latitudini e saranno gli abitanti di Canada, Groenlandia, Stati Uniti, Russia orientale e Pacifico settentrionale a poter vedere Giove sparire dietro la Luna per poi riapparire. Noi potremmo comunque osservare i due corpi celesti vicinissimi, poco prima dell'occultazione.

Il 14 settembre la Luna transiterà invece davanti a Venere. Stavolta l'occultazione sarà visibile da alcune zone di Europa, Africa, Medio Oriente, Asia meridionale e sud-orientale e Russia occidentale. In molte località avverrà nelle ore diurne, ma la luminosità di Venere consentirà comunque di individuarlo, soprattutto a coloro che potranno contare su un binocolo o un telescopio.

L'equinozio d'autunno da il via alla stagione astronomica

L'equinozio d'autunno 2026 si verificherà il 23 settembre alle 00:06 GMT (02:06 ora italiana). Si tratterà di un evento che non produrrà effetti visibili nel cielo, ma le cui conseguenze saranno molto facili da notare. Sebbene alzando lo sguardo al firmamento in quell'attimo preciso non noteremo niente di insolito, da quel momento in poi assisteremo a giornate che tenderanno ad accorciarsi a nord e allungarsi a sud, fino al solstizio di dicembre.

Luna del Raccolto 2026: quando sarà la prossima Luna Piena?

Il prossimo plenilunio si verificherà il 26 settembre alle 16:49 GMT (18:49 ora italiana), quando la Luna si troverà nella costellazione dei Pesci. Il disco lunare completamente illuminato sarà identificato con il nome di Luna Piena del Raccolto: un appellativo che non sempre viene usato per indicare il plenilunio di questo mese.

Ma perché quest'anno si chiama così? La spiegazione è da ricercare nel fatto che la Luna Piena di settembre 2026 è quella più vicina all'equinozio d'autunno. Non accade sempre: nel 2025 fu quella di ottobre a potersi fregiare di questo nome.

Il termine deriva dai nativi americani e, come facilmente intuibile, è legato alla presenza di una luce lunare "supplementare" che permetteva agli agricoltori di prolungare il lavoro di raccolto nei campi.

3 piogge di stelle cadenti infiammano il cielo a settembre

Le mitiche Perseidi quest'anno hanno raggiunto il picco in un momento favorevole all'osservazione, e la quasi totale assenza di disturbo lunare ha permesso a molti romantici di affidare loro tanti desideri. Se però ne avete ancora qualcuno in tasca da esaudire, potrete contare su ben tre sciami meteorici pronti a infiammare il cielo di settembre.

Le prime meteore a raggiungere il picco saranno le Aurigidi, che avranno il loro momento di massima attività il 1° settembre. Si tratta di uno sciame abbastanza debole (si parla di circa 6 meteore/ora) che quest'anno non potrà beneficiare neppure dell'assenza di disturbo lunare.

La notte tra il 9 e il 10 settembre promette un'esperienza più allettante: le Epsilon Perseidi di settembre, con uno ZHR di circa 8 meteore/ora, rappresentano lo sciame più prolifico del mese, e quest'anno potranno contare anche su cieli bui, grazie al novilunio dell'11 settembre.

Anche le Lincidi di settembre arriveranno al picco quest'anno in un momento abbastanza buono per poter essere osservate: il 13 settembre una sottile falce di Luna promette di creare davvero poche interferenze, consentendo così agli osservatori di fenomeni celesti di individuare con facilità le meteore che, vi anticipiamo, non saranno però moltissime (circa 4 ogni ora).

Quali Pianeti vedremo a settembre?

Settembre sarà il mese perfetto per ammirare Marte, che resterà visibile a occhio nudo per tutto il mese nel cielo mattutino. Oltre al Pianeta Rosso, gli skywatcher potranno osservare senza strumenti e nelle stesse ore anche Giove. Sarà invece necessario scegliere le ore serali e notturne per dedicarsi all'osservazione di Saturno: il Signore degli Anelli stazionerà nel cielo offrendo per tutto il mese la possibilità di ammirarlo anche a occhio nudo.

Coloro che vogliono tentare l'osservazione di Urano o Nettuno, dovranno invece poter contare almeno su un buon binocolo (meglio un telescopio) da puntare in alto nelle ore serali e notturne.

Mercurio resterà invisibile nella prima decade, per poi apparire nel cielo serale e offrire una visibilità scarsa. Per quanto riguarda Venere, lo potremo trovare ad attenderci nel cielo serale settembrino, anche se questo non sarà decisamente il periodo più favorevole per la sua osservazione.

Venere fa un regalo a fine mese

Dopo averci offerto un mese intero in cui l'osservazione a occhio nudo sarà scarsa, Venere ci regalerà un evento imperdibile: negli ultimi giorni di settembre raggiungerà una magnitudine di -4,8, ovvero la sua massima luminosità dell'anno.

Potremmo ammirarlo nella costellazione della Vergine, nelle ore immediatamente successive al tramonto. Si presenterà come una sottile falce illuminata al 22%.

Altri eventi rilevanti nel cielo settembrino

Il 21 settembre, la Cometa 169P/NEAT raggiungerà il perielio, ovvero il punto più vicino al Sole. Nonostante la vicinanza però, dovrebbe avere una magnitudine di circa 12, quindi rimarrà un oggetto riservato ai telescopi.

Nelle notti vicine al novilunio (11 settembre), quando il firmamento si presenterà abbastanza buio, potrebbe essere interessante cercare di individuare la Galassia di Andromeda (visibile anche a occhio nudo). Servirà invece un buon binocolo per tentare l'osservazione della Galassia del Triangolo, dell’Ammasso del Pesce Angelo e della Galassia dello Scultore.

Gli osservatori più esperti potranno poi cimentarsi nell'individuazione della Nebulosa Saturno e del Quintetto di Stephan, non prima però di essersi dotati di un telescopio.