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Eclissi di luna: lo spettacolo da non perdere all'alba del 28 agosto

Occhi puntati all'insù per godere dell'eclissi di luna: lo spettacolo sarà visibile all'alba del 28 agosto 2026.
Spazio26 Agosto 2026 - ore 19:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
Spazio26 Agosto 2026 - ore 19:26 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un nuovo imperdibile evento per tutti gli appassionati di astronomia: occhi puntati al cielo all'alba del 28 agosto 2028 per vedere l'eclissi di luna. Ecco tutto quello che c'è da sapere!

Eclissi di Luna del 28 agosto 2026: quando e dove vederla

Dopo lo spettacolare evento dell'eclissi di sole dello scorso 12 agosto, l'estate 2026 regala un altro imperdibile evento astronomico. Si tratta dell'eclissi di luna del 28 agosto 2026: un fenomeno che vedrà l'unico satellite naturale oscurato dall'ombra della Terra fino a oltre il 90%.

Occhi all'insù per godere dello spettacolo della "Luna di Sangue", visto che il satellite si colorerà di rosso mattone. L'appuntamento per osservare l'eclissi di luna in Italia è all'alba del 28 agosto, anche se le condizioni migliori per godere di questo spettacolo astronomico sarà nelle zone del Centro-Sud visto che la luna rimarrà al di sopra dell'orizzonte per più tempo.

Dove osservare l'eclissi di luna in Italia? Come sempre per godere al meglio dell'evento è importante scegliere il luogo giusto; nel dettaglio bisogna evitare spazi con la presenza di alberi, rilievi o case che possano nascondere la luna. In città è consigliato scegliere una zona con visuale aperta verso Ovest/Sud-Ovest.

Eclissi di luna del 28 agosto 2026: gli orari

Ma quali sono gli orari per vedere l'eclissi di luna del 28 agosto 2026? La fase parziale sarà intorno alle 4:34 del mattino, mentre il picco massimo è previsto intorno alle 6:12/6:13 quando oltre il 90% del disco lunare apparirà oscurato dalla Terra.

Attenzione: dopo le ore 6 del mattino la Luna sarà molto bassa all'orizzonte e di conseguenza sarà molto difficile osservarla. Per godere dell'evento astronomico non servono occhiali né tantomeno strumenti specifici, visto che l'eclissi di luna sarà visibile ad occhio nudo.

Se siete alla ricerca di qualche strumento utile per osservare al meglio lo spettacolo è consigliato l'utilizzo di un binocolo o un piccolo telescopio per scrutare i dettagli della superficie lunare e del bordo dell'ombra terrestre.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Agosto ore 23:45

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